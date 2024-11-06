Porto'nun genç golcüsü Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanarak İsveç yerine Türkiye için oynamayı seçti. İsveç U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Daniel Backström, genç futbolcunun bu kararını resmen açıkladı.

Porto, geçtiğimiz yaz Türk asıllı İsveçli forvet Deniz Gül'ü Hammarby'den 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. 1.90 metre boyundaki forvet, İsveç'in U21 takımında düzenli olarak forma giyerken, A Milli seviyeye geçişte Türkiye'yi tercih etti.

Daniel Backström, Gül’ün aday kadroda yer almamasının nedenini açıklarken, genç oyuncunun kararını saygıyla karşıladıklarını ifade etti. Backström, "Bu üzücü çünkü burada oynadığımız altı maçın hepsinde görev aldı. Ama bu, kabul etmemiz ve saygı duymamız gereken bir şey. Deniz Türkiye'de oynamak istediğini ifade etti" dedi.

İsveç çok çabaladı

İsveç Sportif Direktörü Stefan Pettersson ise, İsveç'in Deniz Gül'ü takımda tutmak için büyük çaba harcadığını belirtti. Pettersson, "Daniel Backström onunla birkaç kez temas kurdu. U21 takımımızın bir parçasıydı ve ne kadar ilgilendiğimizi biliyordu. Ancak, son görüşmemizde çeşitli nedenlerle Türkiye'yi tercih ettiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.

Henüz A Milli seviyede resmi bir maça çıkmadığı için milli takım değişikliği yapma hakkı bulunan 20 yaşındaki forvet, Porto’da sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Deniz Gül, bu sezon Porto formasıyla çıktığı 5 maçta 2 gol attı.

Türk futbolu için önemli bir kazanım olarak değerlendirilen bu tercih, genç oyuncunun kariyerine Türkiye Milli Takımı formasıyla devam edeceğini işaret ediyor.