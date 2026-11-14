Portekiz'den Cristiano Ronaldo'ya benzersiz bir saygı gösterisi; Carlos Forbs'a büyük rol

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Portekiz, Cristiano Ronaldo için özel bir saygı duruşu niteliğinde bir karar açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu, 41 yaşındaki forvete ithafen ikonik 7 numaranın tasarımını bundan böyle değiştirecek. Yeni tasarımlı numarayı ilk kez Carlos Forbs, Danimarka ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında giyecek.

Ronaldo, geçen hafta 23 yılın ardından Portekiz Millî Takımı'na veda etti. Böylece forvetin millî takımın simgesi hâline geldiği bir dönem sona erdi. Giydiği 7 numara da bu süreçte özel bir anlam kazandı.

Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo'nun ayrılışından sonra da bu anlamı korumak istiyor. Bu nedenle millî takım formasındaki 7 numaranın görünümünü değiştirme kararı aldı. Böylece önceki tasarım, Ronaldo'nun Portekiz ile yazdığı tarihle bağlantılı kalacak.

Portekiz Futbol Federasyonu, "Bu, böylesine özel bir numaranın anlamını ölümsüzleştirmenin ve bizim için temsil ettiği mirası onurlandırmanın başka bir yolu" açıklamasını yaptı. Federasyon, bu kararın yalnızca formadaki bir değişiklikten çok daha fazlası olduğunu vurguladı.

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Federasyona göre bunca yılın ardından 7 numara ile Ronaldo birbirinden ayrı düşünülemez. Açıklamada, "Cristiano Ronaldo ile sonsuza dek bağlantılı kalacak hikâyeler, anılar, başarılar ve duygular var" ifadelerine yer verildi. Portekiz Futbol Federasyonu, bu özel tarihin unutulmasını önlemek istiyor.

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Federasyon açıklamasını, "Bugünden itibaren formamızda aynı özü ve aynı gururu taşıyan farklı bir 7 numara var. Önceki tasarımı, asla unutulmayacak bir hikâyeyi ölümsüzleştirmek için saklıyoruz. Teşekkürler Cristiano!" sözleriyle tamamladı. Böylece Ronaldo'nun yıllarca giydiği numara, kalıcı bir simgesel anlam taşıyacak.

Yenilenen 7 numarayı giyme onuru Carlos Forbs'a verildi. Eski Ajax forveti, cumartesi akşamı Danimarka karşısında sırtında bu numarayla sahaya çıkan tek Portekizli millî futbolcu olacak. Böylece yeni tasarımı bir millî maçta giyen ilk oyuncu olacak.

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Cumartesi akşamı tribünlerde de Ronaldo'nun vedası kapsamlı biçimde anılacak. De Telegraaf'a göre UEFA, maçın yedinci dakikasında ayakta alkış yapılmasına izin verdi. Böylece Braga'daki Estádio Municipal'de bulunan taraftarlar, eski kaptanlarına teşekkür etme fırsatı bulacak.

Ronaldo, millî takım kariyerini etkileyici istatistiklerle noktaladı. Eski Ajax forveti, 23 yılda Portekiz formasıyla 234 maça çıktı ve tam 146 gol attı. Ayrıca ülkesiyle 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı; 2019 ve 2025'te de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

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Ronaldo'nun ayrılışıyla Portekiz Millî Takımı için yeni bir dönem başlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, bundan böyle uzun yıllar kaptanlık yapan oyuncu olmadan yoluna devam etmek zorunda. İkonik 7 numarayı ise Forbs devralacak. Futbol federasyonunun bu özel kararı sayesinde önceki tasarım, Ronaldo'nun tarihiyle sonsuza dek bağlantılı kalacak.