Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçına bilet nasıl alınır: Dünya Kupası bilet fiyatları, NRG Stadyumu bilgileri ve daha fazlası

Portekiz, 17 Haziran'da Teksas'ın Houston kentinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası K Grubu'ndaki mücadelesine başlayacak.

2026 Dünya Kupası'nda Portekiz - DR Kongo maçı ne zaman oynanacak?

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası Maç Programı

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston Bilet 23 Haziran 2026 Portekiz - Özbekistan NRG Stadyumu, Houston Bilet 27 Haziran 2026 Kolombiya - Portekiz Hard Rock Stadyumu, Miami Bilet

DR Kongo 2026 Dünya Kupası Maçları

Tarih Maç Yer Biletler 17 Haziran 2026 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti NRG Stadyumu, Houston Bilet 23 Haziran 2026 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Estadio Akron, Zapopan Bilet 27 Haziran 2026 DR Kongo - Özbekistan Mercedes-Benz Stadyumu, Atlanta Bilet

Portekiz - DR Kongo biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda sunulan biletler artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işlemektedir. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu, FIFA'dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.

İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce her zaman ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Portekiz - DR Kongo maç biletleri ne kadar?

Dünya Kupası bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve maç gününe ne kadar yakın olduğumuza bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Houston'da oynanacak Portekiz - DR Kongo maçı için, giriş seviyesi fiyatlar şu anda bütçesi kısıtlı taraftarlar için en cazip seçeneklerdir. Ev sahibi ülke, grubun kaderini belirleyecek son maçta sahaya çıkacağından, talebin açılış turunun en yüksek seviyelerinde olması beklenmektedir.

Şu anda, en ucuz biletler stadyumun üst katlarında yaklaşık 400 ila 550 dolar arasında satılmaktadır.

Fiyatların dağılımı şu şekildedir:

Kategori 3 (Üst Sınıf): 400 $ - 750 $

Kategori 2 (Orta Kademe): 800 $ - 1.300 $

Kategori 1 (Alt Kademe/Yan Hat): 1.500 $ - 3.500 $

Konukseverlik/VIP: 4.000 $+

Bu fiyatların piyasa talebine göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Houston, dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri ve ev sahibi takımın ana merkezi olduğu için, yerel talebin son derece yüksek olması beklenmektedir. Bu yüksek riskli karşılaşmayı izlemek isteyen ve bütçesine dikkat eden taraftarlar için, mevcut Kategori 3 biletlerini erkenden temin etmek en akıllıca hareket olacaktır.

Houston Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Teksas, Houston'daki NRG Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en önemli mekanlarından biridir. Turnuva süresince, mekan resmi olarak Houston Stadyumu olarak anılacaktır. Stadyum, iki eleme maçı da dahil olmak üzere toplam yedi maça ev sahipliği yapacak. Stadyum, Dünya Kupası maçları için yaklaşık 72.000 taraftarı ağırlayabilir.

Stadyumda NFL maçları için genellikle suni çim kullanılıyor olsa da, şu anda FIFA'nın gereklilikleri doğrultusunda doğal çim sahaya dönüştürülüyor. Bu dönüşüm, Teksas'ın sıcağında çimin durumunu korumak için bir "sub-air" havalandırma sistemini de içeriyor.

Stadyum, Houston'ın nemli yaz aylarında iklimi kontrol altında tutmaya olanak tanıyan açılır kapanır bir çatıya sahiptir.