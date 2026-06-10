Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2026 FIFA Dünya Kupası Önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı 17 Haziran 2026 tarihinde saat 13:00 EST ve 17:00 GMT'de başlayacak.

Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maç önizlemesi: Ronaldo'nun zamanı geldi mi?

Tehlikeli bir Portekiz takımı, Teksas'ın Houston kentinde DR Kongo ile K Grubu'nun ilk maçına çıkacak. 2016 Avrupa Şampiyonu, ilk Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşabilecek mi?

Portekiz'in teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

Teknik direktör Roberto Martinez, elindeki formda oyuncuların zenginliği nedeniyle İberya ekibinin dünya futbolunun en büyük ödülünü kazanma zamanının geldiğini düşünüyor olabilir. 41 yaşındaki efsane Cristiano Ronaldo, erkekler kategorisinde tüm zamanların en fazla milli maç (227) ve gol (143) rekorunun sahibidir. Beş Dünya Kupası'nda oynamış altı oyuncudan biri olan Ronaldo, bu turnuvada altıncı kez forma giyecek.

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Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, 2025-26 sezonunda 21 Premier Lig asistiyle tek bir sezonda tarihin en fazla asist rekorunu kırarak kişisel düzeyde rekor kıran bir sezonun ardından takıma katıldı. PSG'nin dörtlüsü Nuno Mendes, Vitinha, João Neves ve Goncalo Ramos, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın heyecanını yaşıyor ve özgüven dolu olacaklar. Portekiz 2026'da başaramazsa, ne zaman başaracak?

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DR Kongo'nun teknik direktörü ve kilit oyuncuları kimler?

DR Kongo teknik direktörü Sebastien Desabre, 34 yaşındaki deneyimli Gael Kakuta'yı da kadroya geri çağırdı. Eski Chelsea orta saha oyuncusu Kakuta, son iki yılda milli takımında sadece iki kez forma giydi, bu yüzden onun seçilmesi bir nevi kumar sayılabilir, ancak Kakuta'nın yeteneği hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Kadroda ayrıca West Ham'dan Aaron Wan-Bissaka ve Newcastle'ın forveti Yoane Wissa da yer alıyor.

Portekiz'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği).

Defans: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris St-Germain), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica).

Orta saha oyuncuları: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves (Paris St-Germain), Vitinha (Paris St-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Forvetler: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (Paris St-Germain).

Portekiz'in Dünya Kupası'na Giden Yolu

Teknik direktör Martínez'in yönetiminde Portekiz, çekişmeli geçen UEFA F Grubu'nda mücadele etti. Son maç gününde Ermenistan'ı 9-1 yenerek grubu birinci sırada tamamlayan Portekiz, dramatik bir şekilde doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Defans oyuncuları: Dylan Batubinsika (Larisa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Orta saha oyuncuları: Theo Bongonda (Spartak Moskova), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Forvetler: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

DR Kongo'nun Dünya Kupası'na Giden Yolu

DR Kongo, zorlu B Grubu elemelerinde Senegal'in ardından ikinci sırada yer aldı ve doğrudan eleme hakkını kaçırsa da rahatlıkla play-off'a kalmayı başardı. Afrika play-off'larında güçlü rakibi Nijerya ile karşılaştı ve penaltılar sonucunda turu geçti. Kıtalararası play-off'ta son dünya kupası biletini almak için Jamaika'ya gitti ve uzatmalarda oynanan heyecan verici maçta rakibini yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkını resmen elde etti. Ne kadar da manzaralı bir yol.

Takım haberleri ve kadrolar

Roberto Martinez, K Grubu'nun açılış maçı öncesinde Portekiz'in muhtemel ilk 11'ini henüz açıklamadı ve Selecao kadrosunda şu anda herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. İlgi çekici bir nokta ise, Şili'yi yendikleri hazırlık maçında şiddetli davranış nedeniyle kırmızı kart gören Rafael Leao'dur, ancak bu maçta oynayıp oynamayacağı henüz resmi olarak teyit edilmemiştir. Maçın başlama saatine yaklaştıkça takım haberlerine yeni güncellemeler eklenecektir.

Sébastien Desabre de benzer şekilde DR Kongo için muhtemel ilk 11'i açıklamadı ve şu aşamada herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi de mevcut değil. Maç yaklaştıkça güncellemeler paylaşılacaktır.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Portekiz, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle turnuvaya giriyor. Takımın en son maçı, 6 Haziran’da Şili’yi 2-1 yendikleri bir hazırlık maçıydı; bu sonuç, Leao’nun oyundan atılmasına rağmen elde edildi. İlkbaharın başlarında ise arka arkaya oynadıkları hazırlık maçlarında ABD’yi 2-0 yendiler ve Meksika ile 0-0 berabere kaldılar. Portekiz, bu beş maçta 13 gol atıp 4 gol yedi, ancak tek mağlubiyetleri — geçen Kasım ayında Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya 2-0 yenilmeleri — zayıf yönleri de olduğunu hatırlattı.

DR Kongo, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle geliyor. En son sonuçları, Mart ayında Jamaika'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikten sonra, 3 Haziran'da Danimarka ile golsüz berabere kaldıkları maçtı. Aynı ay Bermuda'yı bir hazırlık maçında 2-0 yendiler. Beş maçta Leopards dört gol attı ve sadece bir gol yedi; tek yenilgisini ise Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir'e karşı aldı.

Karşılaşma Geçmişi

Mevcut verilerde Portekiz ile DR Kongo arasında daha önce oynanmış bir maç bulunmamaktadır. 17 Haziran'da NRG Stadyumu'nda oynanacak bu maç, iki ülke arasında kaydedilen ilk karşılaşma olacak.

Puan Durumu

K Grubu'nda Portekiz şu anda üçüncü sırada yer alırken, DR Kongo açılış maçları öncesinde ikinci sırada bulunuyor.