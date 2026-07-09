Portekiz'deki başarısızlığının ardından... Martínez yeni bir milli takımı çalıştırmaya yaklaşıyor

İspanyol Roberto Martínez, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elenmesinin ardından Portekiz milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmasından birkaç gün sonra, İskoçya milli takımının başına geçecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı.

İskoçya Futbol Federasyonu, milli takımın Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından istifa eden Steve Clarke'ın yerine yeni bir teknik direktör arayışına girmişti.

İspanyol "AS" gazetesi ve İngiliz Talk Sport ağı tarafından aktarılan İskoç medya haberlerine göre, Martinez, hem profesyonel hem de kişisel düzeyde İskoçya ile olan uzun süreli bağları nedeniyle, en güçlü adaylar listesine girdi.

52 yaşındaki İspanyol teknik direktörün bu ülkeyle özel bir bağı bulunuyor. Daha önce Motherwell kulübünde forma giymiş olan Martinez, 2002 yılında İskoçya’da İskoç eşiyle tanışmıştı; bu da İskoçya’ya geri dönüp burada yaşamayı ve çalışmayı onun için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Avustralyalı Ange Postecoglou, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımının başına geçmeden önce Clark'ın halefi olarak en önde gelen adaylardan biriydi; Martinez'in de "Al-Nassr"ı yönetmek için adaylar arasında yer aldığı biliniyor.

Talk Sport ağının baş futbol muhabiri Alex Crock ise, Martinez’in İskoçya milli takımının başına geçmesi için aday gösterilmesinin sadece bir spekülasyon olmadığını vurguladı.

"Bu şaşırtıcı görünebilir, ancak gerçeklerden çok da uzak değil. Bir süre önce bana, Martinez'in hatta Celtic'in teknik direktörlüğü için gündeme gelen isimler arasında olduğu söylenmişti" dedi.

"Sanırım İskoç bir eşi var ve İskoçya’da yaşamayı sorun etmeyecektir" diye devam etti.

En büyük engelin mali boyut olacağına işaret eden De Vries, “Portekiz Milli Takımı’nda aldığı maaşa kıyasla maaşında önemli bir kesintiye gitmek zorunda kalacak” diye açıkladı.

"Ya da belki de İskoçya Futbol Federasyonu, ABD Futbol Federasyonu’nun Mauricio Pochettino ile sözleşme imzalarken yaptığı gibi, dış destek ve yatırımlar bulmak zorunda kalabilir" diye ekledi.