Şampiyonlar Ligi lig aşamasında bugün oynanan Sporting Lizbon-Manchester United maçında büyük tartışma yaratan bir pozisyon yaşandı.

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Manchester United'ın 1-0 geride olduğu karşılaşmanın 40. dakikasında Amad Diallo, beraberlik golünü atmayı başardı.

Ancak hakem, Tielemans'ın topu Diallo'ya aktarırken Sporting Lizbon savunmacısı Inácio ile çarpıştığı pozisyonda faul kararı verince Manchester United'ın gol sevinci yarım kaldı.

Manchester United oyuncuları pozisyona sert bir şekilde itiraz etti, fakat hakem kararından geri adım atmadı ve golün iptal edilmesine itiraz eden Tielemans'a sarı kart gösterdi.

Bu pozisyon Manchester United taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtı, tepkiler İngiliz basınına da yansıdı. The Sun gazetesi şu ifadeleri kullandı: "Manchester United, Portekiz'de tam anlamıyla soyuldu."

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Gazete şöyle devam etti: "Tielemans topu kazanıp Amad'a aktarmak için ayağını uzattığında, hücum oyuncusunun ilk denemesini kaleci kurtardı ve topu üst direğe yönlendirdi. Amad dönen topu kafayla ağlara gönderdi, ancak hakemin düdüğünü ve Sporting lehine serbest vuruş kararını duydu."

The Sun'ın değerlendirmesi şöyle sürdü: "Bunun nedeni Tielemans'ın müdahalesiydi, ancak tekrarlarda görüldüğü üzere Manchester United oyuncusunun hareketi faul değildi. Manchester United cephesi kesinlikle haksızlığa uğradığını düşünüyor."

Gazete sözlerini şöyle tamamladı: "İşleri daha da kötüleştiren ise orta saha oyuncusunun hakemin kararına itiraz ettiği için sarı kart görmesi oldu."