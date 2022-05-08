Portekiz Ligi'nin 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Benfica'yı tek golle gerek tarihindeki 30. lig şampiyonluğunu elde eden Porto'nun bu zaferine İranlı golcü Mehdi Taremi damga vurdu.

Sergio Conceiçao'nun takımının en önemli hücum silahı olan 29 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 32 lig maçına 20 gol ve 12 asist sığdırdı.

Ligde geçtiğimiz sezonu da 34 maçta 17 gol ve 12 asistle tamamlayan Taremi böylece Porto forması giydiği her iki sezonu da çift haneli gol ve asist sayılarıyla tamamlayarak, önemli bir başarıya imza attı.

2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olan Taremi Karadeniz ekibinde forma giymeden takımdan ayrılarak ülkesine dönmüştü.

FIFA'dan ceza almıştı

Eski takımının taraftarlarının kulübe geri dönmesi için kendisine ve ailesine baskı yaptığını öne süren Taremi bu sürecin ardından kulüpten izin almadan ülkesine dönmüştü. Rizespor imzaladığı sözleşmenin şartlarını yerine getirmeyen İranlı golcüyü FIFA'ya şikayet ederken, FIFA golcü oyuncunun yaklaşık 800 bin euro ceza ödemesine karar vermişti.

Rizespor ile uzlaşmadan takımdan ayrılan Taremi bu süreçte para cezasının yanı sıra dört ay boyuna futboldan men edilirken, İran'ın Persepolis takımı da iki dönem boyunca transfer yasağı almıştı.

Persepolis'in ardından önce 500 bin euro'ya Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olan Taremi ardından bedelsiz transfer olduğu Rio Ave formasıyla adım attığı Portekiz'deki ilk sezonunda 18 gol atınca, bir sonraki sezon 4.7 milyon euro karşılığında Porto'nun yolunu tutmuştu.

Takımdaki ikinci sezonunda gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan 20 gollü Taremi'nin önünde Benfica'nın 26 golü bulunan golcü Darwin Nunez yer alıyor.

Daha fazla okuma