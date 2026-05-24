Portekiz'de nefes kesici bir sürpriz: İkinci Lig takımı, Sporting CP'yi kupa finalinde yendi

SCU Torreense, Portekiz Kupa finalinde büyük bir sürpriz yarattı. Portekiz ikinci liginin üçüncüsü, Sporting CP'yi 1-2'lik skorla şaşırtıcı bir şekilde mağlup ederek, Liga Portugal'ın ikincisinin kupa kazanmasını engelledi.

Sporting, Portekiz'in en üst liginde ikinci sırada yer aldı ve böylece Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Pazar akşamı Portekiz Kupa Finali'nde Torreense ile karşılaştı.

İkinci lig takımı, maçın dördüncü dakikasında öne geçti. Javi Vázquez'in köşe vuruşunu Léo Silva kafayla indirdi ve Kevin Zohi topu kolayca ağlara gönderdi: 0-1.

Rui Borges, geride olmalarına rağmen oyuncularını sahada bıraktı. Teknik direktörlerinin güvenini boşa çıkarmayan on bir, devre arasından kısa bir süre sonra bunun karşılığını verdi: Luis Suárez eşitliği sağladı. Mohamed Ali Daidi topu uzaklaştıramayınca, Suárez dönerek topu kısa köşeye gönderdi.

Sporting, beraberlik golünü aramaya başladı. Topa hakimiyet kurarak ve Torreense yarı sahasında baskı uygulayarak, bu üst düzey kulüp inisiyatifi ele geçirmeye çalıştı, ancak büyük fırsatlar yaratamadı. Sporting, Torreense'nin kompakt savunması karşısında gerçekten tehlikeli olamadı.

Normal süre sonunda kupa finali sonuçlanmadı ve ikinci lig takımı ile Liga Portugal'ın ikincisi uzatmalara gitti. 110. dakikada Sporting büyük bir darbe aldı. Maximiliano Araújo bir penaltıya neden oldu ve ayrıca faulü nedeniyle kırmızı kart gördü. Böylece Torreense'ye eşsiz bir fırsat sunuldu ve onlar da bu fırsatı iki eliyle yakaladı: 1-2.

Portekiz ikinci liginin üçüncüsü, maçın son dakikalarında şaşırtıcı bir şekilde direndi ve Sporting'i kupa finalinde yenerek büyük bir sürpriz yarattı.