Portekiz'de Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo arasındaki anlaşmazlıkta yeni gelişme

Cristiano Ronaldo, kasım ayında Portekiz Millî Takımı'na dönmeye bir adım daha yaklaştı. Teknik heyet, kaptanı UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak iki maçın ön kadrosuna aldı. Ronaldo böylece eylül ayında fevri bir kararla millî takım kampından ayrılmasının ardından yeniden kadroya dönme fırsatı buldu.

Portekiz Futbol Federasyonu sözcüsü, AFP haber ajansına Ronaldo'nun ön kadroda yer aldığını doğruladı. Bu gelişme, teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından dönüşünün önünü açtı. Nihai kadronun 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

Portekiz, 14 Kasım'da Braga'da Danimarka ile karşılaşacak. Üç gün sonra ise UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçı için Galler'e gidecek.

Portekiz Futbol Federasyonu, 30 Eylül'de kamptan ayrılması nedeniyle geçen hafta Ronaldo'ya 30 gün men cezası verdi. Ceza, olayın yaşandığı günden itibaren geçerli sayıldığı için Ronaldo önümüzdeki millî maç döneminde yeniden forma giyebilecek.

41 yaşındaki Ronaldo, 7 Ekim'de yayımladığı kapsamlı açıklamada davranışları için Portekizli taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür diledi. Ayrıca teknik direktör Jorge Jesus ile iş birliğinin sona erdiğini duyurdu.

Anlaşmazlığın temelinde, Portekiz'in 2-1 kazandığı Norveç maçında Ronaldo'nun rolüne ilişkin görüş ayrılığı vardı. Ronaldo, teknik direktörü kendisini yedek kulübesinde tutma sözünü yerine getirmemekle suçladı. Ayrıca Portekiz'in 4-2 kazandığı Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında anlaşmazlığı nasıl ele alacaklarına ilişkin uzlaşmaya da Jesus'un uymadığını söyledi.

Ronaldo, o basın toplantısının ardından Kopenhag'daki millî takım kampından ayrıldı. Ayrılığı, millî takımdaki geleceği hakkında büyük tartışma yarattı.

Yokluğu sonuçları neredeyse hiç etkilemedi. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk dört maçını kazandı. Bunların son üçünü kaptanı olmadan kazanarak Mart 2027'de oynanacak çeyrek finallerde yer almayı garantiledi.

Şubat ayında 42 yaşına girecek Ronaldo, teknik direktörün kendisini nihai kadroya alması hâlinde bu sonraki aşamada forma giyebilir. Ronaldo, bu sezonun futbol kariyerinin son sezonu olabileceğini daha önce ima etmişti.