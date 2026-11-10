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UEFA Nations League A
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Estadio Municipal de Braga
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Portekiz-Danimarka UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi: Portekiz, A4 Grubu liderliğini garantilemeyi hedefliyor

Portekiz - Danimarka
UEFA Nations League A
Portekiz
Danimarka

Norveç ve Danimarka ile üst üste oynadığı maçları kazanarak 12 puanlık kusursuz bir seri yakalayan Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, A Ligi 4. Grup’ta liderliği resmen garantilemek için cumartesi günü Estadio Municipal de Braga’da Danimarka’yı ağırlayacak.

Portekiz-Danimarka maçı: Karşılaşma bilgileri

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UEFA Nations League A - Hafta 5
Estadio Municipal de Braga

Kopenhag'daki gol düellosunun ardından Braga'da kritik randevu

Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu'nun son aşamasında 14 Kasım'da Danimarka'yı Estadio Municipal de Braga'da ağırlayacak. Çeyrek finale kalmayı garantileyen Jorge Jesus'un ekibi, grup liderliğini de kesinleştirmek istiyor.

Bu karşılaşma, Portekiz için yeni dönemin ilk iç saha maçı olacak. Cristiano Ronaldo, takımdaki rolü konusunda Jesus'la anlaşmazlık yaşadığı yönündeki haberlerin ardından geçen hafta millî takımı bıraktı. Böylece 234 maçta 146 gol attığı 23 yıllık millî takım kariyerini noktaladı. Jesus'un kadroyu yeniden şekillendirmeye başlamasıyla birlikte yedi yeni isim takıma çağrıldı.

Devamını oku: Duygusal bir veda mesajıyla: Cristiano Ronaldo, sürpriz bir kararla millî takımı bıraktığını açıkladı

Millî takımda oynanan maç sayısına göre belirlenen yeni kaptanlık sıralamasının başında Bernardo Silva yer alıyor. Real Madrid'in orta saha oyuncusuna takımın deneyimli isimleri arasında Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves ve Bruno Fernandes eşlik ediyor. Portekiz, Uluslar Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazanarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle geliyor.

FBL-NATIONS-WAL-DENGetty Images

Grupta ikinci sırada bulunan Danimarka, iki önemli oyuncusundan yoksun olacak. Barcelona'nın stoperi Andreas Christensen, eylülde yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyor. Manchester United'dan Patrick Dorgu'nun da oynayamayacağı kesinleşti. Brian Riemer'in ekibi savunmada Joachim Andersen ve Oliver Provstgaard'a güvendi ve son maçlarında dirençli bir görüntü sergiledi.

Danimarka, önceki maçın sonucundan da motivasyon bulacak. Portekiz, ekim ayında Kopenhag'da oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı. Danimarka ise Portekiz deplasmanında bunun rövanşını almak isteyecek.

Ev sahibi ekipte Rafael Leao'nun sağlık durumu da endişe yaratıyor. Galatasaray'ın forveti, 8 Kasım'daki Süper Lig maçında devre arasında oyundan alınmıştı. Leao, sorunun ciddi olmadığını söyledi ve millî takım kadrosu toplanmadan önce durumuyla ilgili ek değerlendirmelerin tamamlanmasını bekliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Portekiz vs Danimarka Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • J. Jesus

Form durumu

POR

POR - Form

ESP
K0-1
WAL
K1-0
NOR
K1-2
DEN
K2-4
NOR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
DEN

DEN - Form

COD
B0-0
NOR
K3-2
WAL
K2-0
POR
K2-4
WAL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

PortekizÇizimDanimarka
4
0
1
UEFA Nations League A
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
Portekiz badge
Portekiz
POR
4
MS
UEFA Nations League A
Portekiz badge
Portekiz
POR
5
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
MS
UEFA Nations League A
Danimarka badge
Danimarka
DEN
1
Portekiz badge
Portekiz
POR
0
MS
European Championship Qualification
Portekiz badge
Portekiz
POR
1
Danimarka badge
Danimarka
DEN
0
MS
European Championship Qualification
Danimarka badge
Danimarka
DEN
0
Portekiz badge
Portekiz
POR
1
MS
8Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

Puan durumu

Grp. 4

#PKBKFA+/-PuanForm
1
PortekizPortekizPOR
440094+512
K
K
K
K
2
DanimarkaDanimarkaDEN
42027706
K
K
K
K
3
GallerGallerWAL
410325-33
K
K
K
K
4
NorveçNorveçNOR
410368-23
K
K
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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