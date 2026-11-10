Portekiz-Danimarka maçı: Karşılaşma bilgileri

UEFA Nations League A - Hafta 5 14 Kas 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Kopenhag'daki gol düellosunun ardından Braga'da kritik randevu

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Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A4 Grubu'nun son aşamasında 14 Kasım'da Danimarka'yı Estadio Municipal de Braga'da ağırlayacak. Çeyrek finale kalmayı garantileyen Jorge Jesus'un ekibi, grup liderliğini de kesinleştirmek istiyor.

Bu karşılaşma, Portekiz için yeni dönemin ilk iç saha maçı olacak. Cristiano Ronaldo, takımdaki rolü konusunda Jesus'la anlaşmazlık yaşadığı yönündeki haberlerin ardından geçen hafta millî takımı bıraktı. Böylece 234 maçta 146 gol attığı 23 yıllık millî takım kariyerini noktaladı. Jesus'un kadroyu yeniden şekillendirmeye başlamasıyla birlikte yedi yeni isim takıma çağrıldı.

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Millî takımda oynanan maç sayısına göre belirlenen yeni kaptanlık sıralamasının başında Bernardo Silva yer alıyor. Real Madrid'in orta saha oyuncusuna takımın deneyimli isimleri arasında Ruben Dias, Joao Cancelo, Ruben Neves ve Bruno Fernandes eşlik ediyor. Portekiz, Uluslar Ligi'ndeki son beş maçının dördünü kazanarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle geliyor.

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Grupta ikinci sırada bulunan Danimarka, iki önemli oyuncusundan yoksun olacak. Barcelona'nın stoperi Andreas Christensen, eylülde yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyor. Manchester United'dan Patrick Dorgu'nun da oynayamayacağı kesinleşti. Brian Riemer'in ekibi savunmada Joachim Andersen ve Oliver Provstgaard'a güvendi ve son maçlarında dirençli bir görüntü sergiledi.

Danimarka, önceki maçın sonucundan da motivasyon bulacak. Portekiz, ekim ayında Kopenhag'da oynanan karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı. Danimarka ise Portekiz deplasmanında bunun rövanşını almak isteyecek.

Ev sahibi ekipte Rafael Leao'nun sağlık durumu da endişe yaratıyor. Galatasaray'ın forveti, 8 Kasım'daki Süper Lig maçında devre arasında oyundan alınmıştı. Leao, sorunun ciddi olmadığını söyledi ve millî takım kadrosu toplanmadan önce durumuyla ilgili ek değerlendirmelerin tamamlanmasını bekliyor.

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