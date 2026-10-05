Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı etrafındaki hikâye hâlâ kapanmış değil. Süper yıldız, Portekiz’den ayrılmasının ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı, ancak Portekiz Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörü bunun bu şekilde olmasına izin vermek istemiyor.

Pazar akşamı Portekiz, Uluslar Ligi’nde Norveç’i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus, Ronaldo hakkında konuştu. Eski Al-Nassr teknik direktörü, “Şimdi ne olacağını bilmiyorum. Kendi hayatıyla ilgili kararı vermek Cris’in kendisine bağlı. Bir sonraki milli ara için çağrılırsa ve milli takımda oynamak isterse, neden olmasın?” dedi.

Jesus, RTP’ye yaptığı açıklamada ortada herhangi bir hard feelings olmadığını söyledi. “Kırgınlık mı? Hayır, bence kolayca çözülebilecek bir yanlış anlaşılmaydı.” Bu görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği ise Jesus’a göre henüz net değil.

“Onunla henüz konuşmadım. Aslında ortada bir sorun yoktu. Hiç yoktan bir şey yaratıldı, bu duruma yol açan bir sorun ortaya çıkarıldı. Ben milli takım teknik direktörüyüm ama nihayetinde kararı ben vermiyorum.”

72 yaşındaki teknik adam, Sport TV’ye, “Hayatıyla ilgili ne yapmak istediğine karar veren kişi o” ifadelerini kullandı. “Yazık oldu. Al-Nassr’da Cris’le bir yıl birlikte çalıştım. Aramızda çok güçlü ve profesyonel bir bağ var” diyerek sözlerini tamamladı Jesus.

Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) da konuyu burada kapatmak istemiyor. Federasyon Başkanı Pedro Proença, uzlaşı sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmak istiyor. “O, tüm zamanların en iyi oyuncusu. Ronaldo’nun hâlâ milli takımda olması son derece yerinde, çünkü olağanüstü özelliklere sahip. Bu inkâr edilemez.”

Proença, durumun kendi içinde çözülmesi gereken bir yanlış anlaşılma olduğunu da sözlerine ekledi. “Kariyerini Dünya Kupası’ndan sonra bitirebilirdi ama Portekiz sevgisi nedeniyle bunu yapmadı.”

“Portekiz halkıyla nasıl bir bağı olduğunu biliyorum. Dört maç geride kaldığına göre, artık bir araya gelip bu yanlış anlaşılmayı çözmek için zamanımız ve sakinliğimiz var. Cristiano bizim mirasımızın bir parçası ve milli takım teknik direktörü ona ihtiyaç duyduğunda her zaman orada olacak” diyerek sözlerini noktaladı Proença.