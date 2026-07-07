Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun eski bir tanıdığını yeni milli takım teknik direktörü olarak atadı

Çeşitli Portekizli medya kaynaklarının haberine göre, Jorge Jesus, Portekiz milli takımının teknik direktörlüğü görevinde Roberto Martínez’in yerini alacak. İspanyol teknik direktör, Pazartesi akşamı Dünya Kupası’nda elenmelerinin ardından görevinden istifa etmişti.

Pazartesi akşamı Dallas'ta İspanya ve Portekiz maçı uzatmalara doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ta ki uzatma dakikalarında Mikel Merino maçın tek golünü atana kadar.

Maçın ardından Martínez hemen kararını verdi ve Portekiz milli takım teknik direktörlüğünden istifa etti. Portekiz basınına göre, halefi çoktan belirlenmişti.

Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun eski bir tanıdığı. 71 yaşındaki teknik direktör, geçen sezon Al-Nassr ile Suudi Pro Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Jorge Jesus daha önce Al-Hilal, Benfica, Fenerbahçe, Flamengo, Sporting Portugal ve SC Braga gibi takımların da başında bulunmuştu.