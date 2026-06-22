Portekiz, Conceicao: "Topu Cristiano Ronaldo'ya vermek zorunlu değil"

Juventus ve Portekiz milli takımının kanat oyuncusu Chico Conceiçao, Fabio Cannavaro’nun çalıştırdığı Özbekistan ile oynanacak maç öncesinde Palm Beach’teki kampından bir açıklama yaptı ve Cristiano Ronaldo ile ilgili tartışmalara değindi.





Öncelikle Ronaldo'nun kariyerini överek onu "bir örnek" olarak nitelendirdi, ancak ardından "topu ona vermek zorunlu değil" dedi. Ve şöyle devam etti: “Ben, benden daha iyi pozisyonda olan herkese pas veririm. Cristiano, diğer tüm oyuncular gibi takıma yardım etmek için burada ve son derece motive olduğu açıkça görülüyor. Sanki bu son maçıymış gibi antrenman yapıyor. O bu kadar başarıya ulaşmış ve hâlâ bu kadar hırslıysa, bizim hırsımız daha da büyük olmalı. Bir sonraki maçta nasıl tepki vereceğimiz bize kalmış.”





Conceiçao’ya, Martinez’in ayrılması durumunda babasının yeni teknik direktör olabileceği konusunda da soru soruldu: “Bu konuda yorum yapmak saygısızlık olur, biz Dünya Kupası’na odaklandık.”