Portekiz, Dünya Kupası'nda sekizinci finallere sansasyonel bir şekilde yükseldi. PSV'li Ivan Perisic, ikinci yarıda Hırvatistan'ı öne geçirdi; ardından Cristiano Ronaldo, penaltıdan attığı golle Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı. Uzatmaların son dakikalarında oyuna sonradan giren Gonçalo Ramos, Portekizlilere zorlu bir mücadelenin ardından 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Portekiz için bu, başından beri duygusal bir gündü. 3 Temmuz, Liverpool’un yıldızı Diogo Jota’nın kardeşi André Silva ile birlikte talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin tam bir yıl dönümüydü.

İlk yarı pek heyecan verici geçmedi, ancak Portekiz açık ara en tehlikeli taraf oldu. Bruno Fernandes maçın başlarında açılış golüne çok yaklaştı; Ronaldo ise kaleci Dominik Livakovic'in Pedro Neto'nun ortasını yanlış değerlendirmesinin ardından boş bir kafa vuruş fırsatını kaçırdı. Ronaldo, o ortanın altından geçti. Renato Veiga da büyük bir fırsat yakaladı, ancak savunma oyuncusu köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşunu çok üstten dışarı attı.

Hırvatistan direndi ve ikinci yarıya çok güçlü bir başlangıç yaptı. Bu da kısa sürede hak ettikleri ilk golü getirdi. Josip Stanisic, alçak bir ortayla Ivan Perisic’e ulaştı; ardından PSV’nin tecrübeli forveti, Diogo Costa’nın bacaklarından seken topu ağlara göndererek skoru 0-1’e getirdi. Kısa bir süre sonra Igor Matanovic farkı ikiye katlayacak gibi göründü, ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Portekiz hemen tepki gösterdi ve Rafael Leão ile beraberliğe çok yaklaştı, ancak uzak mesafeden çektiği şut üst direğe çarparak dışarı çıktı. Ronaldo da muhteşem bir top kontrolünün ardından nihayet golünü atacak gibi göründü, ancak bu pozisyonda ofsayt vardı: gol geçersiz sayıldı. Ardından Hırvat savunması üzerindeki baskı giderek arttı.

İkinci yarının ortalarında Portekiz, skoru eşitleme konusunda yine mükemmel bir fırsat yakaladı. Bir köşe vuruşunun ardından Renato Veiga, ceza sahası içinde Nikola Vlasic tarafından tutularak düşürüldü. Hakem Espen Eskås ilk başta oyuna devam etmesini işaret etti, ancak VAR’ın müdahalesi üzerine penaltı noktasını gösterdi.

Ronaldo soğukkanlılığını korudu ve penaltıyı ortadan ağlara gönderdi: 1-1. Böylece 41 yaşındaki forvet, bir Dünya Kupası eleme turunda kariyerinin ilk golünü attı. Ayrıca 41 yıl 147 günlük yaşıyla, bir Dünya Kupası eleme turunda gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti.

Maçın son dakikaları heyecan verici geçti. Petar Sucic, Mateo Kovacic’in muhteşem derin pasının ardından Hırvatistan’ı yine öne geçireceğini sandı, ancak yine çok az farkla ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Kısa süre sonra milli takım teknik direktörü Roberto Martínez, normal süre içindeki son oyuncu değişikliğini yaptı: Rúben Neves, Ronaldo’nun yerine sürpriz bir şekilde sahaya girdi; Ronaldo ise hayal kırıklığı içinde ve başını sallayarak sahadan ayrıldı.

Uzatmaların kaçınılmaz gibi göründüğü bir anda, Portekiz uzatma süresinin dördüncü dakikasında golü buldu. Rafael Leão neredeyse durma noktasından bir atak başlattı ve topu kale önüne mükemmel bir şekilde ortaladı; burada oyuna sonradan giren Gonçalo Ramos, iki Hırvat savunma oyuncusu arasında boşluk buldu ve güzel bir kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getirdi.

Hırvatistan, uzatma süresinin 13. dakikasında Perisic’in ortası ve Mario Pasalic’in dokunuşunun ardından Josko Gvardiol ile skoru eşitlemeyi başarmış gibi görünüyordu. Ancak VAR'ın müdahalesi sonucunda, Pasalic'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle bu gol geçersiz sayıldı. Böylece skor 2-1 olarak kaldı ve Portekiz, nefes kesen bir finalin ardından bir sonraki tura yükseldi; burada İspanya bekliyor.







