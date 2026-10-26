Portekiz basınından Cristiano Ronaldo'nun millî takım kariyerine ilişkin büyük haber

Cristiano Ronaldo, Danimarka ve Galler ile oynanacak milli maçlar için Portekiz'in ön kadrosuna alındı. Haberi çeşitli Portekiz basın kuruluşları duyurdu.

Bu ayın başında Portekiz Milli Takımı'nda Ronaldo'nun etrafında yaşanan kriz doruk noktasına ulaştı. 41 yaşındaki süper yıldız, teknik direktör Jorge Jesus ile tartıştıktan sonra milli takım kampından ayrıldı. Bu nedenle milli takımdaki geleceği de tehlikeye girdi.

Portekiz Futbol Federasyonu bunun üzerine Ronaldo'ya ceza verdi. Yıldız oyuncuya 255 euro para cezası ve 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 30 günlük men cezası uygulandı.

Bu sayede kasım ayındaki milli maçlar için yeniden kadroya çağrılabilecek. Şimdi de bunun gerçekleşeceğine dair güçlü işaretler var.

Portekiz basınına göre Ronaldo, Danimarka ve Galler ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının ön kadrosunda yer alıyor.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

O Jogo'ya göre Ronaldo'ya, Jorge Jesus'un planlarında yer aldığı bile bildirildi. Ancak henüz kesin olarak kadroya çağrılmış değil. Jorge Jesus daha önce bir basın toplantısında "40'tan fazla ismin" belirlendiğini söylemişti.

Portekiz'in nihai kadrosu için biraz daha beklemek gerekiyor. Kadronun 5 veya 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.