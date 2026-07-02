Portekiz ağır silahlarını sergiliyor… Ronaldo ve Leão, Hırvatistan’ın kalelerini ele geçirme kampanyasına öncülük ediyor

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda “BMO Field” stadyumunda Hırvatistan milli takımıyla ateşli bir Avrupa derbisinde karşı karşıya gelecek.

Bu karşılaşmada iki seçenek yok: Kazanan, Dünya Kupası'ndaki rüya yolculuğuna devam ederek 16 turunda İspanya milli takımıyla karşılaşacak; kaybeden ise turnuvaya ilk eleme turunda veda edecek.

Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martínez, kaptan Cristiano Ronaldo'nun liderlik ettiği hücum ağırlıklı bir kadro açıkladı. Ronaldo'nun yanında Rafael Leão ve Bruno Fernandes yer alırken, orta sahada ritmi ayarlamak için Vitinha ve João Neves'e güvenildi.

Portekiz milli takımının kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Diogo Costa.

Defans: Ruben Dias - Renato Vieira - João Cancelo - Nuno Mendes.

Orta saha: Bruno Fernandes - João Neves - Vitinha.

Forvet: Cristiano Ronaldo - Rafael Leão - Pedro Neto.

Hırvatistan milli takımının kadrosu ise şu şekildeydi:

Kaleci: Dominik Livaković.

Defans: Josip Stanišić - Marin Bongračić - Josip Sotaló.

Orta saha: Mateo Kovačić - Luka Modrić - Nikola Vlašić - Martin Baturina - Petar Sučić.

Forvet: Ante Budimir - Ivan Perišić.