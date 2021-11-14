Popescu’yu isteyen Galatasaray’a Becali’den yanıt: 500 taksitle satacak oyuncum yok

Sarı kırmızılı ekip, FCSB forması giyen 18 yaşındaki Octavian Popescu ile ilgileniyor. Ancak FCSB başkanı Gigi Becali, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla genç oyuncuyu bırakma niyeti olmadığını gösterdi.

Ne söyledi?

Digisport’a konuşan Becali, “Galatasaray şimdi de diğer oyuncumuz Octavian'ı istiyor. Benim 500 taksitle satılacak futbolcum yok. Kimseyi satmıyorum! Hiç kimseyi!” sözleriyle sert bir çıkış yaptı.

Becali geçtiğimiz günlerde de Octavian hakkındaki sorulara yanıt vermiş ve oyuncunun geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı.

“Hiç kimseyi satmıyorum. Oyuncu satma gibi bir niyetim yok. Tavi Popescu iki-üç yıl daha kulüpte kalacak ve bonservisi 30-40-50 milyon euro seviyesine çıkacak.”

Sol kanatta oynuyor

FCSB’de geçen yıl A takıma yükselen Popescu, genellikle ileri üçlünün solunda görev yapıyor. Bu sezon çıktığı 14 maçta dört golü bulunan genç yıldız adayı, sağ kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

İki ayağını da kullanabilen Popescu, geçen sezon 34 maçta forma şansı bulmuş, takımına dört gol ve sekiz asistle katkı vermişti.

Gheorghe Popescu ile akrabalığı yok

Octavian Popescu'nun, UEFA Kupası'nı kazanan efsane Galatasaray kadrosunun önemli isimlerinden Gheorghe Popescu ile akrabalığı bulunmuyor.

Ancak Gheorghe Popescu'nun oğlu Nicolas'da tıpkı Octavian gibi 18 yaşında ve profesyonel bir futbolcu. Ön libero pozisyonunda görev yapan Nicolas, Romanya'nın FCV Farul takımında oynuyor.

Cicaldau'ya üç taksit yapmıştı

Galatasaray yaz transfer döneminde transfer ettiği Olimpiu Morutan için FCSB’ye üç taksit halinde toplam 3.5 milyon euro bonservis ödeneceğini açıklamıştı.

Bir diğer Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau ise Univsitatea Craiova’dan 6.5 milyon euro karşılığında kadroya katılmıştı.

Cicaldau kısa sürede Fatih Terim’in vazgeçilmezleri arasına girerken, Morutan da attığı kritik gollerle Galatasaray’a ligde önemli puanlar getirdi.

Galatasaray, Popescu’nun yanı sıra Parma forması giyen Rumen oyuncu Dennis Man’la da ilgileniyor. Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından yaptığı açıklamada Man’ı Parma’dan istediklerini, ama İtalyan kulübünün bu talebe olumsuz yanıt verdiğini belirtmişti.