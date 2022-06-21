Polonyalı sol bek Maciej Rybus, Spartak Moskova'ya transfer olduğu gerekçesiyle milli takımdan ihraç edildi

Polonya, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali nedeniyle Mart ayında planlanan Dünya Kupası play-off yarı finalinde Rusya ile oynamayı reddetti.

Polonyalı sol bek Maciej Rybus, Rus kulübü Spartak Moskova'ya transfer olduktan sonra Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi için oynamayacağını söyledi.

32 yaşındaki Rybus, Polonya formasıyla 66 maça çıktı ve 11 Haziran'da bedelsiz olarak Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Polonya, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgali nedeniyle Mart ayında planlanan Dünya Kupası play-off yarı finalinde Rusya ile oynamayı reddetti.

Ülke o zamandan beri 3,5 milyondan fazla Ukraynalı mülteciyi kabul etti.

Ne söylendi?

Polonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Polonya milli takımının teknik direktörü Czeslaw Michniewicz, geçen hafta milli takımın antrenman kampının sona ermesinin ardından şu anda Polonya'da kalan Maciej Rybus ile görüştü.

"Antrenör, oyuncuya kulübün mevcut durumu nedeniyle milli takımın Eylül antrenman kampına çağrılmayacağını ve Katar'daki Dünya Kupası'na gidecek takım içinde yer almayacağını bildirdi."

Daha önce 2017-2022 yılları arasında Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rybus, 21 Kasım'da başlayacak olan Dünya Kupası'nda artık forma giyemeyecek. Polonya; Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile birlikte C Grubu'nda yer alıyor.

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