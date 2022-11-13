Haberler Maçlar
B. Drągowski

Polonyalı kaleci Bartlomiej Dragowski sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak

Uğur Aktan
21:14 GMT+3 13.11.2022
Bartlomiej Dragowski
Polonya Milli Takımı Dünya Kupası öncesinde Spezia forması giyen 25 yaşındaki kaleciden gelen haberle sarsıldı.

Spezia'nın Polonyalı kalecisi Bartlomiej Dragowski, takımının Dünya Kupası öncesinde oynadığı son maç olan Verona karşılaşmasında sakatlandı ve Dünya Kupası'nda oynama şansını kaybetti. Başka bir sakatlıktan yeni sıyrılan Dragowski, Kevin Lasagna ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve sağ ayak bileğini kırdı. 

Dragowski'nin takım arkadaşları yaşanan bu pozisyonun ardından karşılaşmaya konsantre olmakta zorlanırken, taraflı tarafsız herkes genç kaleciyi teselli etmeye gayret etti.

Fiorentina'da da oynamıştı

Polonya'nın Katar'da düzenlenecek organizasyon için açıkladığı kadroda yer alan Dragowski, Juventus'tan Wojciech Szczesny ve Bologna'dan Lukasz Skorupski ile birlikte kadroya davet edilen üç kaleciden biriydi. 

Çok sayıda haber kaynağı Dragowski'nin Dünya Kupası'nın yanı sıra sezonun geri kalan bölümünde de forma giyemeyeceğini belirtirken, Spezia'dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Jagiellonia Białystok altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleci 2016-2022 yılları arasında Fiorentina'da oynamış ve bu sezon başında Spezia'ya transfer olmuştu.

Editörün Seçtikleri

Bize Ulaşın
Hizmet Kullanım Şartları
Gizlilik İlkesi

Copyright © 2022 Goal (Türkçe) Her hakkı saklıdır. Goal (Türkçe)'da yer alan hiçbir içerik, Goal (Türkçe)'un yazılı onayı olmaksızın yayınlanamaz, yeniden yazılamaz ve bu içeriklerin dağıtımı yapılamaz.