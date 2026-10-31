Coventry City forveti Ellis Simms, Polonya vatandaşlığını resmen almasının ardından çarpıcı bir millî takım tercihi değişikliğini tamamlamak üzere. Daha önce İngiltere'nin alt yaş millî takımlarına çağrılan 25 yaşındaki oyuncu, kasım ayındaki millî arada Polonya forması giymeye hak kazandı.

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Simms Polonya vatandaşlığı aldı

Oldham doğumlu forvet, büyükannesi aracılığıyla Polonya Millî Takımı'nda oynama hakkına sahip. Simms, İngiltere 18 Yaş Altı ve 20 Yaş Altı takımlarının kamplarına katılmış olsa da İngiltere A Millî Takımı'nda hiç forma giymedi.

Bu yılın başlarında Polonya vatandaşlığına başvuran Simms'in talebi kabul edildi. Polonya merkezli Meczyki'ye göre Everton'ın eski gelecek vadeden oyuncusu, pasaportunu almak için son belgeleri teslim ediyor. Bu işlemin yalnızca bir formalite olması bekleniyor.

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Urban, Polonya'nın ilgisini doğruladı

Polonya, 38 yaşındaki kaptanı Robert Lewandowski kariyerinin son dönemine yaklaşırken hücum hattına takviye arıyor. Chicago Fire yıldızı kısa süre önce hat-trick yapmış olsa da teknik direktör Jan Urban yeni yetenekleri takıma katmak istiyor.

Kadrosunu gelecek cuma açıklayacak olan Urban, millî takımın Coventry forvetiyle ilgilendiğini doğruladı. Urban, “Önce evrak işleri: pasaport ve tüm formaliteler. Ancak ondan sonra değerlendirmeye alınacak,” dedi.

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“Millî takıma yardımcı olabileceğini düşünürsek çağrılacak. Aksi hâlde gelişmesini bekleyeceğiz. Onunla ilgilendiğimiz sır değil.”

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Premier League'de kalma mücadelesi

Kulüp düzeyinde Simms, Chelsea efsanesi Frank Lampard yönetimindeki Coventry'nin en üst lige dönüş sürecini yaşıyor. Geçen sezon Championship'ten yükselmelerini sağlayan 13 gol atmasının ardından bu sezon Premier League'deki ilk sekiz maçlarının yalnızca birine ilk 11'de başladı. Buna karşın kısa süre önce Newcastle karşısında alınan 4-1'lik galibiyette gol attı.

Bu zorluk hakkında konuşan Simms, “Ligi, taleplerini ve bu seviyede rekabetçi olmak için neler gerektiğini zaten biraz biliyordum. Bu yüzden kendimi bu seviyede yeniden kanıtlamak benim için büyük bir meydan okumaydı,” dedi.

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Şunları ekledi: “Ligin ne kadar acımasız olduğunu biliyoruz. Seviye geçen yıldan çok daha yüksek. Coventry'nin ne kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ve ne kadar büyük bir kulüp olduğunu duydum. Premier League'e dönmeyi bekliyorduk.

“Aradan 20 küsur yıl geçti. Oyuncular olarak kulübü geri döndürmeyi başardığımız için mutluyuz ve şimdi orada kalmaya çalışmak istiyoruz. Bunun zor olduğunu biliyoruz ama kendimize inanıyoruz. İyi bir teknik ekibimiz, iyi taraftarlarımız var. Hep birlikte hareket edersek ligde kalabileceğimize eminim.”

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Uluslar Ligi'nde ilk maçını oynayabilir

Simms, hemen kadroya çağrılıp çağrılmayacağını öğrenmek için Urban'ın gelecek cuma yapacağı kadro açıklamasını bekleyecek. Seçilirse 25 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın kasım ayında Romanya ve İsveç ile oynayacağı Uluslar Ligi maçlarında A millî düzeydeki ilk karşılaşmasına çıkabilir.