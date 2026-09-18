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UEFA Nations League B
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Polonya - Romanya biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi B bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League B
Polonya
Romanya

Polonya, UEFA Uluslar Ligi B'de Romanya ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Polonya, 2 Ekim 2026'da Varşova'daki prestijli PGE Narodowy'de heyecan verici bir UEFA Uluslar Ligi H Grubu maçında Romanya'yı ağırlıyor. Avrupa'nın dikkat çeken bu karşılaşmasında, grupta zirve için mücadele eden iki rekabetçi milli takım karşı karşıya gelecek.

GOAL, PGE Narodowy'de yerinizi almanız için ihtiyacınız olan tüm detayları sunuyor. Resmi satın alma platformlarını, bilet fiyatı seçeneklerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Polonya - Romanya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Polonya - Romanya maçı Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak, başlama saati ise henüz doğrulanmadı.

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UEFA Nations League B - Hafta 3
National Stadium, Warszawa

Polonya - Romanya biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, Polonya milli takımının iç saha maçlarının birincil satışlarını yürüten Polonya Futbol Federasyonu'nun (PZPN) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerinden bilet almak için başlıca seçeneğinizdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurulacak seçenektir.

Polonya - Romanya biletleri ne kadar?

Resmi PZPN bilet satış portalında standart bilet fiyatları genellikle kalelerin arkasındaki genel kategori tribünler için 25 €'dan başlar; fiyatlar, koltuk kategorisine ve PGE Narodowy içindeki konuma göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 52 €'dan başlıyor; nihai fiyatlar tribün bölümü, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Polonya - Romanya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Polonya - Romanya form durumu

Polonya, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu Nijerya ile 2-2 berabere kalmak oldu, ayrıca hazırlık maçında Ukrayna'ya 0-2 kaybetti. Daha önceki süreçte ise Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk'u 2-1 ve Malta'yı 3-2 mağlup etti. Urban'ın ekibi bu beş maçta yedi gol attı ve altı gol yedi.

Romanya, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. Takımın son maçı Galler karşısında 2-1'lik galibiyetle sonuçlandı, ayrıca Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu dönemde hem Slovakya'ya hem de Türkiye'ye yenildi, San Marino karşısındaki 7-1'lik galibiyet ise bu serideki en farklı sonucu oldu. Hagi'nin ekibi bu beş maçta 11 gol attı ve dört gol yedi.

POL

POL - Form

MAL
K2-3
ALB
K2-1
SWE
K3-2
UKR
K0-2
NGA
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
ROU

ROU - Form

SMR
K7-1
TUR
K1-0
SVK
K2-0
GEO
B1-1
WAL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Polonya - Romanya: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Haziran 2017'de oynandı ve Polonya, Dünya Kupası eleme maçında sahasında 3-1 kazandı. Bundan önce ise Polonya, aynı eleme kampanyasında Kasım 2016'da Romanya deplasmanında 3-0 galip geldi. Kayıtlardaki beş karşılaşmanın genelinde Polonya, Romanya'nın iki galibiyetine karşılık üç galibiyetle açık bir üstünlüğe sahip; iki takım arasında beraberlik bulunmuyor.

Kafa Kafaya

PolonyaÇizimRomanya
3
0
2
World Cup Qualification UEFA
Polonya badge
Polonya
POL
3
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Romanya badge
Romanya
ROU
0
Polonya badge
Polonya
POL
3
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
4
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
0
Romanya badge
Romanya
ROU
1
MS
Hazırlık Maçları
Polonya badge
Polonya
POL
1
Romanya badge
Romanya
ROU
2
MS
11Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5


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