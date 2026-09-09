Polonya, UEFA Uluslar Ligi B'de Bosna-Hersek ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Uluslararası futbol, Polonya'nın UEFA Uluslar Ligi B macerasına Bosna-Hersek karşısında ikonik PGE Narodowy'de başlayacağı maçla birlikte Varşova'ya dönüyor.

GOAL, Polonya - Bosna-Hersek biletlerini satın almanız için gereken her şeyi, buna 2026/27 UEFA Uluslar Ligi fiyatları, PGE Narodowy maç bilgileri, başlama saatleri ve resmi rezervasyon ayrıntıları da dahil olmak üzere, sizler için derledi.

Polonya - Bosna-Hersek UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Polonya - Bosna-Hersek maçı Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak. Resmi başlama saati bilgileri tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League B - Hafta 1 25 Eyl 2026 - 14:45 National Stadium, Warszawa

Polonya - Bosna-Hersek UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

UEFA Uluslar Ligi maçları için genel satış koltuklarından premium oturma alanlarına kadar uzanan birçok bilet seçeneği bulunuyor ve bunlar resmi futbol federasyonu portalları veya doğrulanmış ikincil bilet pazar yerleri üzerinden yönetiliyor.

58.500 kapasiteli PGE Narodowy'de oynanacak bu açılış fikstürüne olan yoğun talep nedeniyle, bilet satışları genellikle yapılandırılmış bir süreç izliyor:

Resmi PZPN ön satışı: Genel satış biletlerine öncelikli erişim, genellikle özel ön satış dönemlerinde kayıtlı Polonya Futbol Federasyonu (PZPN) üyelerine ve kombine sahiplerine veriliyor.

Genel satış: Kalan genel satış koltukları, resmi PZPN biletleme portalı üzerinden kamuya açılıyor ve bu profildeki bir maç için kontenjanların hızlı şekilde tükenmesi bekleniyor.

İkincil bilet platformları: Tükenen tribünler veya maç gününe yakın biletler aranıyorsa, taraftarlar StubHub gibi ikincil bilet pazar yerleri üzerinden doğrulanmış biletler satın alabilir.

Polonya - Bosna-Hersek UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

PGE Narodowy'deki UEFA Uluslar Ligi maçlarında biletlerin gişe fiyatları, oturma kategorisine, görüş açısına ve yaş uygunluğuna göre değişiyor:

Kategori kademeleri: PGE Narodowy'deki genel satış biletleri birden fazla fiyat bandında kategorize ediliyor ve yetişkinler için gişe fiyatları koltuk konumuna bağlı olarak genellikle yaklaşık 35 € ile 110 € arasında değişiyor.

İndirimli biletler: Belirlenmiş genel satış bölümlerinde gençler, genç yetişkinler ve yaşlılar için indirimli biletler genellikle sunuluyor.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar tribünlerindeki koltuklar premium görüş sunduğu için daha yüksek fiyatlandırılırken, üst katman ve köşe bölümleri daha bütçe dostu giriş noktaları sunuyor.

Dijital mobil biletler: PGE Narodowy'ye maç girişi büyük ölçüde dijital şekilde yapılıyor ve seyirciler biletlerini genellikle resmi bilet uygulamaları üzerinden doğrudan akıllı telefonlarında alıyor.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Bu maç için seyahat eden Bosna-Hersek taraftarlarına PGE Narodowy'nin belirlenmiş deplasman tribününde koltuk ayrılıyor.

UEFA Uluslar Ligi maçlarında deplasman tribünü gişe bilet fiyatları genellikle ev sahibi bölümlerle benzer bir bantta düzenleniyor ve çoğunlukla yaklaşık 35 € ile 65 € arasında değişiyor.

Resmi deplasman kontenjanından bilet satın alabilmek için seyahat eden taraftarların genellikle Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'nun (NFSBiH) resmi taraftar kanallarına kayıtlı üye olması gerekiyor. Deplasman tribünü kontenjanları resmi NFSBiH bilet kanalları üzerinden dağıtılıyor ve bu büyüklükteki bir maç için hızla tükenebiliyor.

Polonya - Bosna-Hersek UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Polonya - Bosna-Hersek form durumu

Polonya son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Nijerya ile 2-2 berabere kaldı, ondan önce ise Ukrayna'ya 2-0 yenildi. Urban'ın ekibi, Dünya Kupası elemelerinde Arnavutluk ve Malta karşısında galibiyet alırken bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi.

Bosna-Hersek ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son sonucu, Dünya Kupası'nda ABD'ye karşı alınan 2-0'lık yenilgi oldu, ancak turnuvanın daha önceki bölümünde Katar'ı 3-1 mağlup etti. Bosna, beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yerken bu süreçte üst üste iki galibiyet alamadı.

Polonya - Bosna-Hersek: Son maçların karşılıklı karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ekim 2020'de oynandı ve Polonya, Varşova'daki bir UEFA Uluslar Ligi A maçında 3-0 kazandı. Bosna, bir önceki ay Saraybosna'daki rövanşta Polonya'yı 1-0 yenmişti. Kayıtlardaki beş karşılaşmanın genelinde Polonya, Bosna'nın bir galibiyetine karşı üç galibiyet ve bir beraberlikle daha üstün durumda.



