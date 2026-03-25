Polonya - Arnavutluk Dünya Kupası Elemeleri maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: 26 Mart maçı, fiyatlar ve daha fazlası

Arnavutluk, üç yıl önce Euro 2024 elemelerinde Polonya'ya karşı 70 yıldır ilk kez galibiyetini kutlamıştı. Polonya şimdi, iki takımın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Varşova'da karşı karşıya geleceği maçta bu yenilginin intikamını almayı hedefliyor.

İki takım yıllar boyunca düzenli olarak rekabetçi karşılaşmalarda bir araya geldi ve Polonya'nın karşılaştırmalı istatistiklerde sağlam bir üstünlüğü olsa da, Arnavutluk zorlu bir rakip olduğunu kanıtladı. Kazananın play-off finalinde (31 Mart) Ukrayna veya İsveç ile karşılaşacağı bu maçın da yine nefes kesici geçmesini bekleyebiliriz.

Polonya - Arnavutluk Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 26 Mart Perşembe Polonya - Arnavutluk (20:45) Stadion Narodowy (Varşova) Biletler

Polonya - Arnavutluk Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır

Polonya - Arnavutluk maçı biletleri, Ocak ayı sonunda Polonya Futbol Federasyonu (PZPN) sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Yönetmeliklere göre, stadyum kapasitesinin sadece %5'i deplasman taraftarlarına ayrılacak, yani Arnavut taraftarlar için 2.900 bilet ayrılırken, ev sahibi taraftarlar için 55.100 bilet ayrılacak.

Ayrıca, alternatif kanallardan son dakika bilet satın almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil piyasadan bilet alabilirler.

Polonya - Arnavutluk Dünya Kupası Elemeleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Polonya milli takım maçlarının bilet fiyatları, koltuk konumu, paket ve rakibe göre değişebilir. Arnavutluk ile oynanacak play-off maçı için resmi kanallardan satılan bilet kategorileri şu şekildeydi:

Kategori 1 (yan tribünler): 240 PLN (56 €)

240 PLN (56 €) Kategori 2 (köşe bölümleri): 180 PLN (42 €)

180 PLN (42 €) Kategori 3 (kale arkası): 120 PLN (28 €)

Gösterilen fiyatlar yetişkinler içindir. Engelli taraftarlar ve çocuklar (12 yaş altı) için indirimli biletler de mevcuttur.

Ek bilgi için ilgili ulusal futbol federasyonlarının web sitelerini ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Polonya - Arnavutluk Dünya Kupası Elemeleri maçından ne bekleyebilirsiniz?

2018 ve 2022 Dünya Kupası Finallerine ulaştıktan sonra, Polonya bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek futbol şenliğine katılmaya hak kazanırsa, 40 yıldır Dünya Kupası'na arka arkaya en fazla katılan ülke olacak.

Eleme grubunda Hollanda'nın ardından ikinci olarak Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkını kaçırsa da, Polonya 2025'te özellikle kendi sahasında çok başarılı bir performans sergiledi; beş galibiyet, bir beraberlik ve sadece iki mağlubiyetle yenilmezliğini korudu.

Son üç Avrupa Şampiyonası'nın ikisine katılmaya hak kazanan Arnavutluk, şimdi ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne ulaşarak uluslararası sahnede daha da ilerleme kaydetmeyi hedefliyor.

Polonya, Kuqezinjte'nin (kırmızı-siyahlar) meydan okumasını hafife alamayacağını biliyor. Sylvinho'nun Arnavutluk teknik direktörü olarak başarılı dönemi, güçlü bir savunma üzerine inşa edildi. Grup ikincisi olarak bitirdikleri turnuvada sadece beş gol yediler ve bunların dördü İngiltere ile oynadıkları iki maçta geldi.