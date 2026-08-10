Münih merkezli tz gazetesinin Grünwalder Stadı’nda kesilen bir park cezasına ilişkin haberine Jens Lehmann sert şekilde karşı çıktı ve polise yönelik ağır suçlamalarda bulundu. Münih gazetesi, 56 yaşındaki eski kalecinin 1860 Münih’in FC Augsburg II ile oynadığı iç saha maçında aracını stadın çevresindeki kapatılmış bir alana park etmiş olabileceğini yazmıştı.

Görgü tanıklarına dayandırılan haberde ayrıca, Lehmann’ın bariyerin önünde “1860’ta bir randevusu olduğunu” ve “oraya ait olduğunu” söyleyerek tartıştığı belirtildi. Buna rağmen kısa süre sonra olay yerine polis memurlarının geldiği ve eski milli kalecinin aracının sileceğine bir park cezası bıraktığı, bu sırada Lehmann’ın da tribünlerde 2-2’lik beraberliği takip etmiş olabileceği aktarıldı.

Ancak bu anlatımlar, Lehmann’ın sert tepkisini çekti. Lehmann, X platformunda bir düzeltme yayımladı ve oldukça sert ifadeler kullandı. Eski profesyonel futbolcu, sosyal medya paylaşımına “tz’deki yalana dair” sözleriyle başladı ve yaşananları kendi açısından tamamen farklı anlattı.

Getty Images

Jens Lehmann’dan Münih polisine ağır eleştiri

Buna göre eski futbolcu, söz konusu gün saat 15.00’te sadece “stadın yakınlarına park etti ve kimse onunla konuşmadı, çünkü o sırada henüz park yasağı yoktu”. Lehmann ayrıca, Aslanlar’ın maçını izlediği iddiasını da kesin bir dille reddetti: “Maçta da değildim.”

Ardından çok ciddi bir suçlama geldi: “Şaşırtıcı olan, polisin ne kadar yolsuz olduğu; sürekli olarak bazı şeyleri hukuka aykırı şekilde basına vermeleri ve bunun karşılığında para almaları ve TZ tarafından ne tür yalanların yayıldığı ve insanların bu medya kuruluşlarında bu medyanın insanları karalaması için reklam satın alması” diye yazdı Lehmann. Münih polisinin bu suçlamalara ilişkin resmi bir açıklaması ise şu ana kadar gelmedi.

Olayların hangi şekilde gerçekleştiğinin gerçeğe en sonunda hangisinin karşılık geldiği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak bu olay, Lehmann açısından son yıllarda manşetlere taşınan bir dizi hadisenin devamı niteliğinde.

Jens Lehmann’ın 1860 Münih’e ilgi gösterdiği belirtiliyor

Örneğin Lehmann, BR24’e göre 2023’ün sonunda Starnberg Sulh Mahkemesi tarafından çeşitli olaylar nedeniyle mahkum edildi. Bir yandan elinde motorlu testereyle bir komşusunun garajına girmek ve orada bir ahşap kirişi kesmeye başlamakla suçlandı. Ayrıca yüksek otopark ücretlerinden kaçınmak için Münih’teki bir otoparkta başka bir araçla “tampon tampona” ilerlediği ve ehliyetine el koymak isteyen polislere hakaret ettiği de öne sürüldü.

1860’taki iddia edilen stat ziyaretinin arka planında, Münih Aslanları’nda görev alma konusundaki süregelen ilgisi olabilir. Üçüncü lig ekibinin iflası öncesinde de Lehmann’ın bir konsorsiyumla birlikte uzun yıllardır kulüpte yer alan ve tartışmalı yatırımcı Hasan Ismaik’in hisselerini devralmak istediğine dair haberler çıkmıştı.