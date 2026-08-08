Polis raporu ortaya çıkardı: Bir adam, Dünya Kupası sırasında Lionel Messi’yi vahşice öldürmek istedi

Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası sırasında en sık ölüm tehdidi alan futbolcu oldu. Bunu, küresel turnuvaya ilişkin kapsamlı bir Amerikan polis raporunu inceleyen Marca ortaya çıkardı.

İspanyol spor gazetesi, İspanya’nın kazandığı Dünya Kupası sırasında hem FBI’ın hem de IPCC’nin karşı karşıya kaldığı tüm güvenlik tehditlerinin yer aldığı bir Amerikan polis raporu hakkında yazdı.

Marca, ayrıca bir dizi tuhaf detayı da ortaya koyuyor. Buna göre bir adamın, Ürdün ile Arjantin arasındaki grup maçında iki kişiyle birlikte, el yapımı bombalar ve bir AR-15 tüfekle silahlanmış şekilde stadyumu basmakla tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu telefon görüşmesinde Messi, açık şekilde hedef olarak gösterildi. Amaç Arjantinli süperstarı öldürmekti.

Arjantin ile Mısır arasındaki maç öncesinde ise internette endişe verici mesajlar yer aldı. Bir şüpheli sosyal medyada, “Atlanta Stadı’na gireceğim ve vücuduma bağladığım dört bombayla Messi’yi havaya uçuracağım” diye yazdı.

Aynı maç sırasında stadyumda gerçekten bomba araması yapıldı. Bombaların belirli çöp kutularına gizlendiği öne sürüldü. Ancak stadyumda dedektör köpeklerle yapılan kapsamlı aramanın ardından bunun asılsız ihbar olduğu ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo

Marca, Cristiano Ronaldo’yu tehdit eden birden fazla kişinin de gözaltına alındığını biliyor. Bunlardan biri, şüpheli bir adamın onun bulunduğu yerle ilgili ayrıntıları ısrarla sormasının ardından FIFA’nın FBI’a yaptığı ihbar sonrası yakalandı.

İki gün sonra Houston polisi aynı adamı tespit etti ve Portekiz Milli Takımı’nın kaldığı otelde gözaltına aldı. Bir başka kişi ise Toronto’da benzer bir olay nedeniyle tutuklandı; bu kişi Ronaldo’yla birlikte asansöre binmeye çalışmış ve sadece onunla bir selfie çekmek istediğini söylemişti.

Hakemler

Dünya Kupası’ndaki hakemler de çok sayıda ölüm tehdidi aldı. Fransız François Letexier, Arjantin ile Mısır arasındaki tartışmalı maçı yönettikten sonra 6 binden fazla nefret mesajı aldı. Bunun ardından Fransa’daki evi ve ailesi için ek güvenlik önlemleri alındı.