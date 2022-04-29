Manchester polisi; tecavüz, saldırı ve ölüm tehditleri şüphesiyle ocak ayında tutuklanan Mason Greenwood'un, kefaletinin uzatılması için yapılan başvuruyu kabul etti.

20 yaşındaki oyuncu, bir kadının fiziksel şiddet olaylarını internet üzerinden duyurmasının ardından ilk olarak 30 Ocak'ta gözaltına alındı.

Manchester United, 4 Şubat'ta kefaletle serbest bırakılan Greenwood'u “bir sonraki duyuruya kadar” askıya alma kararını almıştı.

Mason Greenwood hakkında polis açıklaması

Soruşturmalar devam ederken Greenwood'un kefaletinin 30 Nisan'ın ötesine uzatılacağı ortaya çıktı.

Polisten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ocak Pazar günü, fiziksel şiddet olaylarını bildiren bir kadının sosyal medya görüntüleri ve videolarına ilişkin bize yapılan bir suç duyurusunu araştırmaya devam ediyoruz. 20 yaşında bir erkek, bir kadına tecavüz, saldırı ve ölüm tehditleri şüpheleriyle o gün tutuklandı. Ardından ise kefaletle serbest bırakıldı.

"Mahkemelere kefaletinin 30 Nisan Cumartesi gününün ötesine uzatılması için başvuruda bulunuldu, ancak duruşmanın haziran ortasına kadar sürmesi beklenmiyor. Şüpheli, duruşma tarihine kadar şartlı kefaletle serbest kalacak."

Söz konusu duruşma haziran ortasına kadar yapılmayacak.

Greenwood, 22 Ocak'ta West Ham ile oynanan Premier Lig maçından bu yana forma giyemiyr.

İngiliz oyuncu, Old Trafford'da süresiz olarak askıya alınmasının yanı sıra, Nike'ın kendisiyle olan tüm ticari ortaklıklarını iptal ettiğini de gördü.

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