Newcastle United'ın yıldızı Amar Dedic, bir arkadaşıyla birlikte yay ve oklar taşırken görülmesinin çok sayıda polis devriyesinin olay yerine çağrılmasına yol açmasının ardından, İngiltere'de güvenlik alarmına neden oldu. Garip olay, aletlerin müsadere edilmesi ve oyuncunun sorgulanmasıyla sona erdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin İngiliz "Daily Mail" gazetesinden aktardığına göre, olay, Northumbria polisinin bir sakinden aldığı ihbarla başladı. İhbarda, Newcastle şehrinin eteklerindeki Harlow Hill bölgesinde bir su deposunun yakınında yay ve oklar taşıyan iki kişinin görüldüğü belirtiliyordu.

Polis, ihbara, aralarında silahlı birimlerin de bulunduğu en az altı devriye aracı göndererek yanıt verdi. Ardından görevliler, 24 yaşındaki Dedic ve arkadaşını, ihbar yerinden yaklaşık yedi mil uzaklıktaki Darras Hall yerleşim bölgesinde buldu.

Polis, ikilinin bulunduğu aracı durdurdu, aracı aradı ve yay ile okları müsadere etti. Ayrıca Bosnalı oyuncuyu, gerçekleştirdiği faaliyetin niteliği hakkında sorguladı.

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Olay sırasında, oradan geçmekte olmaları ve yardım sunmak için durmaları üzerine Newcastle kalecisi Mark Gillespie ile eski savunmacı Paul Dummett de ortaya çıktı.

İki adamın ifadelerini dinledikten sonra polis, kamu güvenliği açısından bir tehdit bulunmadığı sonucuna vardı ve müsadere edilen aletlerin prensip olarak eğlence amaçlı kullanıma yönelik olduğunu belirtti. Soruşturma ise hâlâ sürüyor.

Gazete, Dedic ve arkadaşının bir tarlada birkaç ok attıklarını, ancak hedef aldıkları nesneyi açıklamadığını belirtti.

Olayın tuhaflığına rağmen, Dedic'in Newcastle kulübü içinde bir ceza ile karşılaşmayacağı görünüyor. Zira "Daily Mail", yönetimin oyuncunun davranışını pervasız bulduğunu, ancak kendisine karşı disiplin soruşturması açmayı düşünmediğini aktardı.

Newcastle, Bosnalı bek ile geçtiğimiz yaz Benfica'dan 30 milyon sterlin karşılığında anlaşmıştı. Oyuncu, takımın bu sezonki zorlu başlangıcına rağmen sağ bek mevkisinde kendisini kabul ettirmeyi başardı.

Dedic, Newcastle'ın Everton'a 1-0 kaybettiği maçta sahaya çıktı ve yarın Cumartesi günü Premier Lig'de oynanacak Fulham maçında forma giymesi bekleniyor. Newcastle, çeşitli kulvarlarda oynadığı son beş maçtan dördünü kaybetmesinin ardından zorlu bir dönem geçiriyor.