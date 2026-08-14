Rodri’nin yaklaşan ayrılığı, Manchester City’deki transfer faaliyetlerini önemli ölçüde hızlandırıyor. 30 yaşındaki İspanyol futbolcu büyük olasılıkla Barcelona’ya transfer olmaya hazırlanıyor, iki kulüp arasındaki görüşmeler de şimdiden tüm hızıyla sürüyor.

Merkez orta sahada doğması beklenen boşluğu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen Skyblues yöneticileri, öncelikli adayını belirledi: Enzo Fernandez’in Manchester’a gelmesi isteniyor. 25 yaşındaki Arjantinli futbolcu da Cityzens’e katılmak istediğinin sinyalini şimdiden verdi.

Ancak Chelsea ile yapılan görüşmeler son derece karmaşık ilerliyor, çünkü Londra ekibinin mali şartlara ilişkin kendine özgü beklentileri var. Blues, hangi koşullarda önemli oyuncusunun ayrılığına izin vereceğini açık şekilde ortaya koydu ve bir son tarih belirledi: Bugün saat 18.00’e kadar masada, Londra kulübü yönetiminin taleplerini eksiksiz karşılayan bir teklif bulunmalı.

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Manchester City, Enzo Fernandez için ne kadar teklif ediyor?

Ancak tam da bu noktada anlaşmanın tıkanma riski ortaya çıkıyor. Manchester City bugün resmi bir teklif sunulmasını sağlıyor ve bu teklifin haberlere göre yaklaşık 120 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Ancak bu rakam hâlâ Chelsea’nin talep ettiği miktarın altında kalıyor. Stamford Bridge’deki yöneticiler, Arjantinli milli futbolcunun satışı için yaklaşık 140 milyon euro istiyor.

Chelsea, Enzo Fernandez konusunda hiçbir pazarlık baskısı yaşamıyor

Blues’un, City’nin teklifinin ulaşmasının ardından yeniden müzakere masasına dönüp dönmeyeceği ya da ek görüşmeleri kararlı biçimde reddedip reddetmeyeceği belirsizliğini koruyor. Fernandez’in Londra’daki sözleşmesi 2032’ye kadar devam ettiği için kulüp rahat bir pazarlık konumunda bulunuyor.

Orta saha oyuncusunu göndermek konusunda ne mali ne de sportif bir baskı söz konusu. Chelsea açısından hem 140 milyon euroluk bonservis talebi hem de saat 18.00 olarak belirlenen son tarih şimdiye kadar değişmez nitelikteydi. Londra ekibi tutumunu net biçimde ortaya koydu, bu nedenle transfer bilmecesinde ültimatom öncesinde durum heyecanını koruyor.