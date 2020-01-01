Pogba'nın menajerinden sert tepki: Manchester United, Maradona ve Pele'yi bile mahveder

Fransız oyuncunun menajeri Mino Raiola, Manchester United'a bir daha oyuncu göndermeyeceğini söyledi.

Raiola'ya göre oyuncusu Pogba'nın "spor projesi"ne sahip bir takıma ihtiyacı var.

Fransız yıldız, ile üst üste 4 şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2016 yılında 105 milyon euro karşılığında 'a transfer olmuştu.

İngiliz ekipten ayrılacağı konuşulan Pogba'nın eski kulübü Juventus, 26 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

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Pogba'nın menajerliğini üstlenen Mino Raiola, La Repubblica'ya yaptığı açıklamada Manchester United'a ağır eleştirilerde bulundu.

Raiola "Alex Ferguson'a 'Hayır' diyebilen tek oyuncu Pogba'ydı. Ama Pogba'nın problemi kişilerle değil Manchester United'la. Çünkü onlar gerçeklikten uzak, spor projesi olmayan bir kulüp. Eğer Maradona, Pele veya Maldini bugün bu kulübe gelse onları bile mahvederler" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Paul Pogba, Manchester United'ın formasını sadece 8 maçta giyebildi. Fransız yıldız bu maçlarda toplam 2 asistlik katkı sağladı.