Pogba'nın kardeşi Manchester United'ı uyardı: Para kazanmak istiyorlarsa Pogba'yı şimdi satmalılar

Pogba'nın kardeşi Mathias'ın açıklamaları Fransız yıldızın Manchester United'dan ayrılacağı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Manchester United ile sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Paul Pogba'nın takımdan ayrılacağı yönünde iddialar çıkmıştı.

Fransız yıldızın büyük kardeşi Mathias, Pogba'nın şu anki durumundan memnun olduğunu ancak İngiliz kulübüyle hala kontrat görüşmeleri yapmadığını söyledi.

El Chiringuito'ya konuşan Mathias, "Pogba mutlu ve kendisini geliştiriyor. Kontratında bir yılı kaldı. Manchester United'da devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey Manchester United eğer para kazanmak istiyorsa Pogba'yı şimdi satmak zorunda. Yoksa bedavaya gidecek." şeklinde konuştu.

Mathias, Pogba'nın kontratıyla ilgili soruya, "Kontratının yenilenmesiyle ilgili herhangi bir bilgi duymadım." diyerek yanıt verdi.

Bu sezon Manchester United ile toplamda 27 karşılaşmaya çıkan Pogba, 5 gol, 2 asist kaydetti.

Fransız yıldızın Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona eriyor.