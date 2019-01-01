Pogba: Solskjaer bize Mourinho'dan sonra özgürlük verdi

Paul Pogba, Manchester United ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ole Gunnar Solskjaer için "Mourinho'dan sonra bize özgürlük verdi" dedi.

'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, takımıyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer hakkında övgülerde bulundu.

Bu sezon Manchester United'da Mourinho'dan boşalan koltuğa oturan Norveçli teknik adam Kırmızı Şeytanlar ile etkileyici bir performans göstererek Premier Lig'de sadece bir mağlubiyet aldı, Şampiyonlar Ligi'nde ise 'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu performansın ardından 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Fransız orta sahası Paul Pogba ise, Norveçli teknik adamın takım ile yeni sözleşme imzalamasından çok memnun olduğunu belirtti.

Sky Sports'a verdiği röportajda Solskajer hakkında açıklamalarda bulunan Paul Pogba, " Bu çok iyi oldu. Onunla birlikte aldığımız sonuçlar da harika. Bize değer veren ve aynı zamanda çok mutlu olan bir teknik direkötürümüz var. Bu durum oyunculara güven veriyor." dedi.

Fransız oyuncu, "Bize verdiği özgüven çok önemli, belki de o gelmeden önce bunu kaybetmiştik." dedi. Mourinho'dan sonra Solskjaer ile özgürlük alanlarının genişlediğini söyleyen Pogba, "Solskjaer geldiği gün bize oynadığnız oyundan keyif alın, eğer bunu yapmazsanız futbol oynamanızın hiçbir anlamı yok demişti. Birlikte oynamaya alışıp, hücum etmekten zevk alırsanız sonuçlar gelecektir." açıklamalarında bulundu.

Bu sezonki hedefleri için yorumda bulunan Pogba, "Sezonun kalanında da mücadele etmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam ediyoruz ve aynı zamanda ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

Solskjaer yönetiminde 19 maça çıkan Manchester United, bu maçların 14'ünü kazandı. Milli maç arasından öcneki son maçta 'e 2-0 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, milli maç arasının bitimiyle beraber ligde ilk maçında ile karşılaşacak.