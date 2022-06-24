Fransız yıldızın Amazon Prime'da yayınlanan belgeseline izleyicilerden olumsuz yorumlar geldi.

Son dönemde yeşil sahalarda istediği performansı sergileyemeyen Paul Pogba ekranlarda da aradığını bulamadı.

Manchester United'dan ayrılarak eski takımı Juventus'a transfer olan Fransız oyuncunun kısa süre önce yayına giren belgeseli IMDB'de 10 üzerinden sadece 1 puana layık görüldü.

Popüler streaming servisi Amazon Prime'dan izlenebilen 'The Pogmentary', Pogba'nın günlük yaşamından kesitler sunuyor.

Pogba'nın belgeseline eleştiri yağmuru

Beş bölümden oluşan belgesel, Pogba'nın saha dışındaki hayatını merakla bekleyen futbolseverler için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

IMDB'de 'The Pogmentary' için yapılan 300'ün üzerinde yorumun büyük kısmı olumsuz.

İzleyiciler Pogba'yı 'kendini dev aynasında görmekle' ve bencilce bir yapım ortaya çıkarmakla suçladı.

Bir site kullanıcısı bunun 'hayatında izlediği en kötü belgesel' olduğunu söylerken, bir diğer izleyici Pogba'nın sık sık yeni staç stilleri denemesine atıfta bulundu.

"Bölümler Pogba'nın gülünç saç stillerini değiştirme süresinden birazcık daha uzun."

Birçok izleyici ise, IMDB'deki puanlama sisteminde sıfır puan verme imkanı olmadığı için bir puan vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Amazon Prime Video

Pogba, Juventus'ta küllerinden doğmaya çalışacak

Saha dışında yaptığı bu atılımdan beklediği sonucu alamayan Pogba, İtalya'ya dönerek kariyerini ayağa kaldırmayı planlıyor.

Henüz resmi açıklama yapılmasa da, GOAL, Pogba'nın Juventus ile el sıkıştığı bilgisine ulaşmıştı.

Fransız orta saha böylece altı yıl önce 105 milyon euro'luk rekor bonservisle ayrıldığı kulübe geri dönmüş olacak.

Büyük ümitlerle transfer olduğu Manchester United'da 226 maça çıkan Pogba, beklentilerin gerisinde kalan performansıyla eleştiri oklarını üzerine çekmişti.