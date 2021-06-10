Sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan Pogba, henüz kulübünden yeni bir teklif almadığını belirtti.

Bu günlerde Euro 2020’ye odaklandığının altını çizen Fransız orta saha, Manchester United’la sözleşme yenileme görüşmelerini şu aşamada önemsemiyor.

Paul Pogba, sözleşmesini yenilemek için henüz kulübüyle görüşmediğini belirtirken somut bir teklif almadığını da ekledi.

Fransız yıldızın sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldı ve Manchester United tarafının da sözleşme uzatmaya sıcak baktığı belirtildi.

Fakat son zamanlarda adı Real Madrid’le ciddi bir şekilde anılan Paul Pogba, 2020-21 sezonunun bitmesinden bu yana kulübüyle bu konu hakkında hiç konuşmadığını söyledi.

Pogba’nın açıklamaları

RMC Sport’a konuşan Pogba, “Herkesin bildiği gibi Manchester United’da bir yıllık kontratım kaldı. Kulüpten henüz net bir teklif almmadım. Avrupa Ligi finalinden sonra sezonu tamamladık, daha sonra ise tatile çıktık.”

“Henüz konuşmadık. Hala Manchester United’dayım ve şu anda yalnızca Euro 2020’ye odaklanmış durumdayım. Böyle önemli turnuvalar varken kulübümü ilgilendiren meselelerle uğraşmak istemiyorum. Bu yüzden bir menajerim var ve bu işlerle de o ilgileniyor.”

Pogba, Manchester United’da nasıl bir sezonu geride bıraktı?

2016 yılında 89 milyon pound’luk rekor bonservis bedeli karşılığında United’a transfer olan Pogba, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Geride bıraktığımız sezonda Solskjaer de yıldız oyuncudan istikrarlı bir katkı alamadı.

Kırmızı Şeytanlar, eylül ayında 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesindeki bir yıllık opsiyonu kullanmıştı. Fakat Pogba, hem sakatlıklar yaşamasının hem de koronavirüs geçirmesinin nedeniyle sezonun özellikle ilk yarısında çok fazla maç kaçırdı.

Ligi ikinci sırada tamamlayan Manchester United’da Pogba, sezonun son dönemlerinde sakatlığını tam olarak atlatmıştı. Sezon genelinde 42 kez Manchester United forması giyen Pogba, rakip fileleri 6 kez sarsarken 9 da asist kaydetti. Fransalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Villareal’e karşı gösterdiği silik performansla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Pogba, Giroud ve Mbappe arasındaki gerginlik hakkında neler dedi?

Fransa’nın Bulgaristan’ı 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Giroud, Mbappe’nin kendisine pas vermediğini ileri sürmüştü: “Koşu atmama rağmen hiç pas alamıyorum. Birbirimizi daha iyi takip etmemiz ve görmemiz lazım.”

Mbappe’nin ise bu açıklamalara sinirlendiği ve bir dahaki basın toplantısında kendisini savunmak istediği sürüldü. Fakat bu noktada Pogba devreye girdi ve ikili arasındaki buzları eritti.

“Basında yazıldığı gibi gergin bir ortam söz konusu değil, belki sizlere farklı yansıtılmıştır. Takımda herkes mutlu ve her zamanki gibi oldukça iyi bir atmosfer var.”

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