Paul Pogba, Manchester United’ın Leeds United’ı mağlup ettiği maçta şov yaptı.

Manchester United’da istikrar yakalayamadığı gerekçesiyle eleştirilen Paul Pogba, 2021-22 sezonuna fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Fransa’nın kısa süren Euro 2020 macerasında da adından çokça söz ettiren yıldız oyuncu, geride bıraktığımız sezonda yalnızca üç asist kaydetmişti.

Yeni sezonun açılış maçında Kırmızı Şeytanlar, Leeds United’ı beş golle devirdi ve Pogba da tek maçta bu istatistiği geride bıraktı.

Orkestra şefi Pogba

Kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Pogba’nın geleceği henüz netlik kazanmadı.

Ancak 28 yaşındaki oyuncunun Leeds United karşısındaki performansı, İngiliz devinin ne pahasına olursa olsun yıldız ismi kadrosunda tutması gerektiğini gözler önüne serdi.

Maça iyi başlayan Manchester United’da Pogba, karşılaşmanın 30. dakikasında Bruno Fernandes’e maçtaki ilk asistini yaptı.

İkinci yarının başlarında tekrar ipi eline alan Fransız yıldız, bu kez Greenwood’a şık bir ara pas göndererek servislerine devam etti.

Bundan yalnızca iki dakika sonra Pogba, Bruno Fernandes’in golünde de asisti yapan isim oldu.

Karşılaşmanın 58. dakikasında skoru tayin eden golde tekrar sahne alan Pogba, Fred’in golünde de final pasını veren isim oldu.

Manchester United karşılaşmayı 5-1’lik skorla kazanıp rakiplerine gözdağı verirken Paul Pogba da geride bıraktığımız sezonun toplamındaki üç asistlik performansının tek bir maçta üzerine çıkmayı başardı.

Manchester United’ın diğer yıldızları

Paul Pogba’nın üç asistlik performansının yanı sıra Kırmızı Şeytanlar’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes de maçı hat-trick’le tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Fernandes, Pogba’dan övgüyle bahsetti:

“İnsanlar Pogba’nın kalitesini tartışıyor ama bence bu tartışmaya açık olan bir konu değil.”

“O bizim için önemli bir oyuncu. Neler yapabileceğini biliyoruz ve o da bugün bunu herkese kanıtladı.

“Paul’dan bu tarz performanslar beklememiz gerektiğinin farkındayız.”

Solskjaer, maça sol kenarda başlattığı Pogba’yı yeni sezonda Bruno Fernandes’le birlikte farklı kurgularda oynatmayı düşünüyor. İkilinin performansları da şüphesiz takımın başarısında kilit rol oynayacak.

United, yeni sezondaki ikinci maçına Southampton deplasmanında çıkacak.

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