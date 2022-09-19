Pogba gasp edildiği geceyi anlattı: "İki maskeli adam bana silah doğrulttu"

Pogba, bir süredir saha dışında korkunç şeyler yaşıyor.

Pogba ailesini çevreleyen tartışmalarla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Paul Pogba'nın kendisinden para koparmaya çalışanlara ne dediği şimdi ortaya çıktı.

Kardeşi Mathias, Juventus oyuncusuna yönelik eylemlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı ve gözaltında tutuldu.

Le Monde, Paul Pogba'nın Ağustos ayında yaptığı bir açıklamaya işaret ediyor. Futbolcu, 19 Mart gecesi Clairefontaine'de Fransız milli takımı ile antrenman yaparken yaşananları detaylandırdı.

Ne yaşandı?

Bir günlük izinden sonra, arkadaşları onu Chanteloup-en-Brie'deki bir daireye götürdüğünde yıldız oyuncu, gece yarısına doğru dönmeye hazırlanıyordu. Cep telefonu kapalı halde saat 04:00'e kadar orada kaldı ve alıkonuldu.

Kurşun geçirmez yelek giyen ve ağır silahlı iki maskeli adam silahlarını futbolcuya doğrulttu.

"Korktum," diye hatırlıyor. "İki adam da silahlarını bana doğrulttular. Aniden tehdit altında onlara ne isterlerse ödeyeceğimi söyledim.

Pogba, davada müfettişlere verdiği demeçte, "Sus, aşağıya bakın" diye bağırıyorlardı. Bu noktada koruma ödemesi olarak üçü nakit olmak üzere 13 milyon avroluk bir ödeme talep edildi.

Fransız, "Kapüşonlu iki adamdan biri Roushdane'in kulağına konuştu. Maskeli adamlar gittiğinde Roushdane bana onlara para vermem gerektiğini söyledi, yoksa hepimiz tehlikedeydik" diyor.

Pogba sonunda ödemeyi yaptı, ancak bankası şüphe duydu ve ödemeye izin vermedi.