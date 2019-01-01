Pochettino'nun tazminatı Mourinho'yu geçebilir

Tottenham, görevden aldığı Arjantinli çalıştırıcı ve ekibine 20 milyon pound civarında bir tazminat ödemek durumunda

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son veren , Jose Mourinho ile anlaşma sağladı.

Ancak Londra ekibinin yeni teknik direktörüyle çalışmaya başlamanın yanında yapması gereken bir şey daha var:

Tottenham, 2018'in Mayıs ayında beşer yıllık sözleşme yenilediği Pochettino ve ekibine yüklü bir tazminat ödeyecek.

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Mirror'ın haberine göre Tottenham, Arjantinli hoca ve yardımcılarına 20 milyon pound civarında bir ödeme yapacak.

Bu meblağ, Jose Mourinho'nun 'dan kovulduktan sonra aldığı ücrete bir hayli yakın.

Portekizli çalıştırıcı görevinden alındıktan sonra 19.6 milyon pound değerinde bir tazminatın sahibi olmuştu.