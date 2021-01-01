Pochettino'dan Şampiyonlar Ligi için büyük söz

PSG'nin Arjantinli çalıştırıcısı Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için ölümüne savaşacaklarını söyledi

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu. Fransız temsilcisi Devler Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup etmişti.

Geçtiğimiz sezon, Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e boyun eğen PSG'de Arjantinli teknik adam kupayı kazanmak için herşeyi yapmaya kararlı.

Pochettino neler söyledi?

49 yaşındaki arjantinli antrenör Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için ölümüne savaşacaklarını söyledi.

"Kupayı kazanmak isteyen birçok takım var. Açıkçası çok kolay değil. Sorumluluğumuzun farkındayız. Başarmak için ölümüne savaşacağız"

PSG'nin Devler Ligi performansı

Temsilcimiz Başakşehir, Leipzig ve Manchester United ile aynı grupta yer alan PSG, H Grubu'nda 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan topladı. Fransız temsilcisi bu maçlarda 13 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü.

Gruptan lider çıkarak Son 16 Turu'nda Barcelona ile eşleşen PSG, Camp Nou'da Barcelona'yı Kylian Mbappe'nin üç ve Moise Kean'in golleriyle 4-1 mağlup etti.

Bu mücadelenin rövanşı ise 10 Mart'ta oynanacak.

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Geçmişte Carlo Ancelotti, Luarent Blanc ve Unai Emery gibi üst düzey teknik adamlar PSG'yi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ötesine taşıyamamıştı. Thomas Tuchel ise geçen sezon bu şansızlığı kırarak takımı finale çıkarmıştı.

Alman antrenörün yönetiminde finale yükselen PSG, Bayern Münih'e mağlup olmuştu.