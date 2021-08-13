Kadrosuna Messi’yi katarak transfer dönemine damga vuran PSG’de Kylian Mbappe’nin geleceği belirsizliğini koruyor.

2017 yılında Monaco’dan PSG’ye gelen ve kulübüyle bir yıllık sözleşmesi kalan Kylian Mbappe’nin kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Son dört yılda PSG’nin en önemli isimlerinden biri olmayı başaran yıldız oyuncu, henüz kulüple yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmadı.

Bununla birlikte Mbappe’nin adı Real Madrid’le ciddi şekilde anılıyor. İspanyol devi, genç yeteneği bu transfer döneminde bonservisiyle veya önümüzdeki sene bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Neler söylendi?

Real Madrid’in Mbappe içinn 120 milyon euro’luk bir teklifte bulunmaya hazır olduğu iddia ediliyor.

Ancak Messi’nin takıma katılmasının ardından konuşan Nasser Al-Khelaifi ise oyuncunun transfer olmak için herhangi bir nedeninin bulunmadığının altını çizmişti.

Strasbourg’la oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulunan Pochettino da oyuncunun takımda kalacağını işaret etti:

“Çıkan her söylenti hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanın ve Leonardo’nun dediği gibi, Kylian takımımızın bir parçası.”

Messi transferinin Fransız yıldızın geleceğini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Mbappe, şunları söyledi:

“Ben PSG’nin hocasıyım ve diğer meslektaşlarım gibi en iyi oyunculara sahip olmayı isterim. Çok dengeli bir ekibe sahibiz.”

“Messi’nin takıma katılması herkes için olumlu oldu. Messi’nin dünyanın en iyisi veya en iyilerinden biri olduğunu biliyoruz. Mbappe de kesinlikle dünyanın en iyileri klasmanında yer alıyor.”

Mbappe’nin PSG karnesi

PSG formasını bugüne kadar 172 maçta terleten Mbappe, 132 kez de rakip fileleri sarstı ve 62 asist kaydetti.

Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunan oyuncu, kulübüyle 10 kupa zaferi yaşadı. Mbappe, 2019-20 sezonunda PSG’nin Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolculuğunda da büyük pay sahibiydi.

Messi ne zaman sahaya çıkacak?

Messi’nin PSG formasıyla sahaya ne zaman çıkacağı sorusuna ise Pochettino şu cevabı verdi:

“Messi, Copa America finalinden bir ay sonra, bugün ikinci antrenmanına katıldı.”

“Her şey Messi’nin nasıl hissettiğine bağlı, onu görmek istiyoruz. O özel bir oyuncu ve biz de bu tarz durumlarda oyuncunun nasıl hissettiğine göre hareket etmek istiyoruz.”

“Onunla konuşacağız ve ne zaman tam anlamıyla hazır olacağını öğreneceğiz.”

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