Pochettino'dan Kylian Mbappe'nin ayrılık iddialarına yanıt: Ona göre davranacağız

PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılma ihtimaline gerçekçi yaklaşıyor.

Mauricio Pochettino, Mbappe'nin takımdan ayrılma ihtimali üzerinde düşünmediğini söylüyor.

PSG ile sözleşmesinin son yılına giren Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmak istediği iddiaları gündemde.

Fransız ekibi, 22 yaşındaki yıldızı transfer döneminde satmazsa Mbappe gelecek sezon takımdan ücretsiz olarak ayrılabilir.

Mauricio Pochettino ne söyledi?

Le Parisien'e konuşan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe'nin ayrılık iddialarını değerlendirdi:

"Mbappe bana sözleşme yenilemeyeceğini söylediyse mi? Bunlar özel konuşmalar ama şunu söyleyebilirim ki hiçbir zaman bunu söylemedi.

Gelecek sezon serbest kalacak mı? Hayal gücüm ile yaşayamam.

Açık olan tek şey, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldığı ve ona sözleşmesinin bitimine beş yıl kalmış gibi davranacağımızdır."

"Bu sezon bizimle ve biz de ona göre davranacağız. Herhangi bir problem yok."

Paul Pogba, PSG'ye mi transfer olacak?

Pochettino, Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın adının PSG ile anılmasını da değerlendirdi:

"İsim vermiyorum. Kulüp sessizce çalışıyor ve iyi işler yapıyorlar. Transfer döneminin sonunda kim gelecek, kim gidecek göreceğiz."

Keylor Navas ve Donnarumma arasındaki rekabet

Keylor Navas'ın yanına Donnarumma'yı transfer eden PSG kaleci repertuarını oldukça genişletti.

Pochettino bu durumu olumlu bir süreç olarak görüyor:

"İkisi arasında sağlıklı bir rekabet olmalı.

Bu süreçte kimin daha iyi durumda olduğunu değerlendirerek adil davranacağız."

"PSG'nin her pozisyonda rekabetçi olması ve sürekli gelişmesi gerekiyor."

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