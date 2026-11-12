Manchester United, bugün perşembe günü, Kızıl Şeytanlar'ın bu sezonki hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından Michael Carrick'in takımın teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. Kulüp, en kısa sürede yeni bir kalıcı teknik direktör atamaya kararlı olduğunu vurgularken, Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaşıldığına dair haberler de gündeme geldi.

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Manchester United, resmi açıklamasında, hedeflerine uygun sonuçların alınamaması nedeniyle teknik liderlik düzeyinde değişiklik yapılması gerektiğine dair zor bir karara vardığını belirtti.

Carrick, geçtiğimiz ocak ayında Manchester United'a dönmüş ve takımı 2025-2026 sezonu sonunda Premier Lig puan tablosunda üçüncü sıraya taşımayı başarmıştı. Müsabakanın kalan 17 maçında 12 galibiyet elde ederek bu dönemde ligin tüm takımları arasında en fazla puanı toplayan ekip olmuştu.

Ancak takımın sonuçları bu sezonun başlangıcıyla birlikte geriledi. Manchester United zorlu bir dönem geçiriyor; Premier Lig'de küme düşme hattının altında, on sekizinci sırada yer alıyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 36 takım arasında on yedinci sırada bulunuyor ve son haftalarda sonuçların iyileşeceğine dair net işaretler görülmüyor.

Tüm bu gelişmeler, geçen sezonun ikinci yarısında takımın durumunu iyileştirmeyi başarmasına rağmen, kulüp yönetimini İngiliz teknik adamın görevine son vermeye itti.

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Manchester United, Carrick'e etkileyici sözlerle veda etti

Manchester United, Carrick'in takımla geçirdiği süre boyunca sunduğu katkıları övmeye özen gösterdi ve gerek eski bir oyuncu olarak gerekse son teknik direktörlük görevinde onun kulübün efsanelerinden biri olduğu konumunu vurguladı.

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Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Michael, Manchester United'da bir efsanedir ve her zaman öyle kalacaktır. Oyuncu olduğu dönemde yaptığı gibi, kulübe döndüğü süre boyunca en üst düzeyde adanmışlık ve profesyonellik gösterdi."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Geçen sezon boyunca gösterdiği liderlik ve elde ettiği başarılar her zaman takdir ve gururla hatırlanacaktır."

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Manchester United açıklamasını, yönetimin Carrick'in yerine kalıcı bir ismi en kısa sürede atamak için çalıştığını vurgulayarak tamamladı ancak beklenen teknik direktörün kimliğini açıklamadı.

Teknik ekipte değişiklik yapılmasına yönelik bu hamle, Manchester United İcra Kurulu Başkanı Omar Berrada ve Sportif Direktör Jason Wilcox'un, kulübün ortak sahibi Jim Ratcliffe ile çarşamba günü Monako'da takımın sezona kötü başlangıcını değerlendirmek üzere yaptığı toplantının ardından geldi.

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Pochettino yaklaşıyor

Basında çıkan haberler, kulübü Carrick'in Old Trafford'daki halefi olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino ile anlaşmaya varmakla ilişkilendirmişti.

Haberlere göre Manchester United, teknik direktörlük görevini üstlenmesi için Pochettino ile prensipte anlaşmaya vardı; bazı ayrıntılar ise hâlâ iki taraf arasında görüşülüyor.

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Arjantinli teknik adam, Amerikan Futbol Federasyonu ile 2030 yılının ortasına kadar bir sözleşmeyle bağlı. Sözleşmesinde yaklaşık 7 milyon sterlin, yani yaklaşık 9 milyon euro değerinde bir fesih tazminatı maddesi bulunuyor ve İngiliz kulübünün bu konuda Amerikan Federasyonu ile pazarlık yapması gerekiyor.

Manchester United ayrıca, Amerikan Federasyonu ile müzakerelerin önümüzdeki yirmi dört saat içinde hızlanmasının beklendiği bir dönemde, Pochettino ile kendisine yardımcı olacak teknik ekip üyeleri konusunda anlaşmaya çalışıyor.

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United yönetiminin Arjantinli teknik adamın Old Trafford'a en kısa sürede gelmesini istemesine rağmen, Pochettino'nun, devam eden uluslararası ara döneminde Haiti karşısında iki maça hazırlanan Amerikan Millî Takımı'ndaki mevcut görevine bağlı olduğunun farkında.

Tahminler, takımdaki oyuncuların büyük bölümünün önümüzdeki perşembe günü kulübe dönmesinin ardından Pochettino'nun, 22 Kasım'da Anfield'da oynanacak Liverpool maçından önce Manchester United'ın başına geçebileceğine işaret ediyor.