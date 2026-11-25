Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Gecenin diğer maçında ise Inter, Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet aldı.

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Kötü bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun ilk maçında Premier Lig'de Liverpool'a 4 golle yenilmişti. İngiliz ekibi bugün de Pochettino'nun takımın başında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yine tökezledi.

Sporting Lizbon'un iki golünü Luis Suarez (33' penaltı, 80') kaydederken, Manchester United'ın iki golünü Bruno Fernandes (48' penaltı, 50') attı.

Sporting Lizbon 10 puanla dokuzuncu sıraya yükselirken, Manchester United'ın puanı 7'ye çıktı ve takım 19. sırada yer aldı.

José Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Manchester United'ın Sporting karşısında 1-0 geride kalmasıyla sona erdi. İlk 45 dakika konuk ekip için zorlu geçti. Rakibi 1,89 xG üretirken United yalnızca 0,12 xG'de kaldı, buna rağmen eşitliği yakalayamadıkları için haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar.

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Sporting, 30. dakikada eşitliği bozmak için altın bir fırsatı kaçırdı. Martinez'in Catamo'ya yaptığı faulün ardından Suarez'in kullandığı penaltıyı Lammens kurtardı.

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Ancak forvet, 3 dakika sonra Lammens'in Araujo ile çarpışmasının ardından ikinci bir şans yakaladı ve bu kez hata yapmayarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci golünü kaydetti.

United, 40. dakikada Amad'ın boş ağlara kafayla gönderdiği topla eşitliği yakaladığını düşündü. Ne var ki Tielemans'ın atak gelişiminde faul yaptığına karar verilmesiyle gol şaşırtıcı biçimde iptal edildi.

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Hakem Marciniak, ikinci yarının başında maçtaki üçüncü penaltıyı bu kez Manchester United lehine verdi ve Bruno Fernandes bu penaltıyı başarıyla gole çevirdi.

50. dakikada Bruno Fernandes, takım arkadaşı Amad Diallo'nun pasıyla eski kulübünün filelerini bir kez daha havalandırarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı.

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Luis Suarez, 79. dakikada ceza sahası içinden yaptığı rövaşata vuruşuyla Sporting Lizbon'a beraberliği getirdi. Manchester United bir dakika sonra üçüncü golü buldu ancak bu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Manchester United'ın Belçikalı oyuncusu Youri Tielemans, 90. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kısa süre sonra biten maç berabere sonuçlandı ve İngiliz ekibi bu sonuçla farklı kulvarlardaki kötü gidişatını sürdürdü.

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Inter galibiyet serisini sürdürüyor

Inter, Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürerek üst üste üçüncü zaferini elde etti. İtalyan ekibi, konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.

Inter'in gollerini Petar Sucic (57' penaltı) ve Lautaro Martinez (74') kaydetti.

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Inter puanını 9'a yükselterek sıralamada 11. basamağa yerleşirken, Stuttgart 7 puanda kaldı ve 17. sırada yer aldı.