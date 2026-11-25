Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kaldı. Gecenin bir diğer maçında Inter, Stuttgart'ı 2-0 yenerek değerli bir galibiyet aldı.

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Kötü bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk maçında Premier Lig'de Liverpool'a dört gollü bir yenilgi almıştı. İngiliz ekibi, Pochettino'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında da bugün yeniden tökezledi.

Sporting Lizbon'un iki golünü Luis Suárez (33. dakikada penaltıdan, 80), Manchester United'ın iki golünü ise Bruno Fernandes (48. dakikada penaltıdan, 50) kaydetti.

Bu sonucun ardından Sporting Lizbon 10 puanla dokuzuncu sıraya yerleşirken Manchester United 7 puanla 19. sırada yer aldı.

Estádio José Alvalade'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Sporting'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekip için zorlu geçen ilk 45 dakikada Manchester United, rakibinin 1,89'luk değerine karşılık yalnızca 0,12 xG üretebildi. Yine de İngiliz ekibi, beraberliği yakalayamadığı için haksızlığa uğradığını düşünüyor.

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Sporting, 30. dakikada Martínez'in Catamo'ya yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıda Suárez'in vuruşunu Lammens'in kurtarmasıyla golsüzlüğü bozmak için altın bir fırsatı kaçırdı.

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Ancak forvet, 3 dakika sonra Lammens'in Araujo ile çarpışmasının ardından ikinci bir fırsat yakaladı ve bu kez hata yapmayarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci golünü attı.

United, 40. dakikada Amad'ın boş kaleye kafayla gönderdiği topla beraberliği yakaladığını düşündü. Ancak Tielemans'ın atak sırasında faul yaptığına karar verilmesi üzerine gol şaşırtıcı biçimde iptal edildi.

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Hakem Marciniak, ikinci yarının başında maçtaki üçüncü penaltıyı bu kez Manchester United lehine verdi ve Bruno Fernandes bu penaltıyı başarıyla gole çevirdi.

Bruno Fernandes, 50. dakikada takım arkadaşı Amad Diallo'nun pasıyla eski kulübünün filelerini bir kez daha havalandırarak hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı.

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Luis Suárez, 79. dakikada Manchester United kalecisi Senne Lammens'in büyük hatasının ardından ceza sahası içinden yaptığı rövaşata vuruşuyla Sporting Lizbon'a beraberliği getirdi. Bu golden bir dakika önce Manchester United'ın attığı üçüncü gol, VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti.

Manchester United'ın Belçikalı oyuncusu Youri Tielemans, 90. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu, karşılaşmanın beraberlikle sona ermesinden kısa bir süre önce yaşandı. İngiliz ekibi bu sonuçla farklı kulvarlardaki kötü gidişatını sürdürdü.

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Inter galibiyet serisini sürdürüyor

Avrupa'daki galibiyet serisini sürdüren Inter, sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Inter'in iki golünü Petar Sučić (57. dakikada penaltıdan) ve Lautaro Martínez (74. dakika) kaydetti.

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Puanını 9'a yükselten Inter puan tablosunda 11. sıraya yükselirken Stuttgart 7 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.