Rio Ferdinand, Manchester United'ın cumartesi günü Old Trafford'da Brentford'a 4-0 yenilmesinin ardından Mauricio Pochettino'ya genç Shea Lacey'yi ilk 11'de oynatma çağrısı yaptı. Eski savunmacı, ligde üst üste ikinci kez dört farklı yenilgi alan, 19. sıraya gerileyen ve en üst ligdeki son 10 maçını kazanamayan United'ın "yerle bir olmuş" kadrosunu eleştirdi.

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Pochettino'nun evindeki ilk maçı hüsranla bitti

Ferdinand, altyapıdan yetişen kanat oyuncusunun Keith Andrews'un takımına karşı son bölümde oyuna girip iyi bir performans göstermesinin ardından ilk 11'de yer almasını istedi. Callum Wilson, ilk yarıda Dango Ouattara'nın paslarından 13 dakika içinde iki gol attı. Ardından Kristoffer Ajer bir kornerde topu ağlara gönderdi, Kevin Schade ise uzatma dakikalarında Senne Lammens'in üzerinden aşırma bir vuruşla golü buldu. Geçen hafta Liverpool'a da 4-0 yenilen United, ağustos ayında Ipswich'i mağlup ettiğinden bu yana ligde galibiyet alamadı.

Ferdinand, Lacey'nin ilk 11'de oynamasını istiyor

United aslında maça iyi başladı. Patrick Dorgu ve Joshua Zirkzee gole yaklaşırken Youri Tielemans'ın şutu üst direkten döndü. İkinci yarıda ise Harry Maguire'ın kafa vuruşu çizgiden çıkarıldı. Ancak sekizi isabetli 25 şut çekmelerine rağmen son vuruşlardaki soğukkanlılık eksikliği onlara pahalıya mal oldu.

Ferdinand, YouTube kanalında genç oyuncuyu tek olumlu nokta olarak göstererek şöyle dedi: "Shea Lacey dışında hiçbirinin bu maçtan olumlu bir şey çıkarabileceğini sanmıyorum. Artık Shea Lacey'yi ilk 11'de oynatmalı. Yara almamış tek kişi o. Bu takımla birlikte mücadele yaraları almadı. Bu takımın ligde her türden rakip karşısında darmadağın olduğu, her türden rakibe boyun eğdiği geçmişi paylaşmıyor.

"Shea Lacey oyuna giriyor ve sanki şöyle diyor: 'Dinleyin, ben rahatım dostum. Hadi, topu bana verin, burada işimi yapacağım.' İlk 11'de oynamalı. Şu anda bu takımda bakıp da 'İlk 11'de oynamalı' dediğim tek kişi o. Çünkü diğer herkesin mücadele yaraları var. Çok, çok, çok derin yaralar."

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Çarpıcı rakamlar fiziksel eksikleri ortaya koyuyor

United'ın kolay gol yiyen savunması, ligdeki ilk altı iç saha maçında 15 gol yedi. Bu, takımın 1930-31'den bu yana sezonun bu aşamasındaki en kötü rakamı. United ayrıca Premier Lig tarihinde üst üste yedi devrede en az iki gol yiyen ilk takım oldu. Mikkel Damsgaard, Wilson'ın ikinci golünde United savunmasını aşan pası verirken Diogo Dalot, Schade'nin attığı dördüncü golde dikkatsiz yakalandı. Ferdinand, takımın fiziksel gücünün yetersizliğini kanalında şöyle eleştirdi: "Bu oyuncuların özgüveni yok, maç içindeki herhangi bir istikrarsızlık döneminin üstesinden gelemiyorlar. Takım olarak özgüven ve fikirden yoksun görünüyorlar. Bireysel olarak da yerle bir olmuş durumdalar.

"Man United topa sahip olduğunda, pas atılabilecek hiçbir boşluk yokmuş gibi görünüyor. Rakibe karşı oynamak gerçekten çok zormuş gibi görünüyor. Rakip takım bizim ceza sahamızın kenarında topu kazandığında, diğer takımlar üzerimize çıkmış oluyor ve pas atılabilecek boşluk kalmıyor. Ama diğer takımlar kendi ceza sahalarının kenarında topu kazandığında bunun tam tersi oluyor: Doğrudan bizim savunma dörtlümüzün üzerine geliyorlar. Neler oluyor, diyorsunuz. Uzun süre yüksek hızda ve yüksek tempoda oynayabilecek gibi görünmüyoruz. Sanki nefesimiz tükenmiş. Sahanın hiçbir yerinde atletik özelliklere sahip bir takım değiliz."

Newcastle maçı öncesi kümede kalma mücadelesi kapıda

Crystal Palace, pazar günü Hull City'yi yenerse United son sıraya gerileyebilir . Beşinci sıradaki Brentford ise başarılı performansını sürdürüyor. Sporting ile hafta içinde oynanan olaylı Şampiyonlar Ligi beraberliğinin ve ligde üst üste gelen 4-0'lık yenilgilerin ardından Pochettino'ya alışma süresi tanınmadı. Şimdi hafta içinde Newcastle United'la karşılaşmak için zorlu bir St James' Park deplasmanına çıkacak. Lacey'yi sahaya sürmek, gidişatı değiştirmek için atabileceği en cesur adım olabilir.