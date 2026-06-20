Pochettino tartışma yarattı: Taraftarların öfkesine rağmen FIFA haklıydı

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmeyi garantileyen ve yaklaşık yüz yıldır ilk kez üst üste iki galibiyet elde ettikleri Avustralya’ya karşı 2-0’lık net galibiyetin ardındaki asıl anahtarın “azim” olduğunu vurguladı.

Seattle Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pochettino, "Azmimiz sayesinde galip geldik. İlk hücum, Pepe ve Balogun'un baskısıyla başladı. Onları uzun paslar oynamaya zorladık, ki bu normalde yapmadıkları bir şey" dedi.

Arjantinli teknik direktör, Paraguay karşısında uygulanan 4-3-3 dizilişinden 3-5-2'ye yapılan taktiksel geçişin sadece şekilsel bir değişiklik olmadığını, aksine net bir hücum felsefesine hizmet ettiğini açıkladı ve şöyle devam etti: “İki forvet ve üç savunmacıyla oynayarak, bu üçgen içinde topu hızlıca dolaştırmak ve her an pozisyon değiştirebilme imkânı yaratmak istedik. Oyuncuların hareket özgürlüğü hissetmelerini ve rakiplere herhangi bir dayanak noktası vermemelerini amaçladık.”

Ve ekledi: “Defans hattımızın maçı geriden kontrol etmesini istedik. İlk dakikalardaki yüksek pres, oyunculardan beklediğimiz tutumu yansıtıyordu.”

Takımın turnuvadaki gidişatı hakkında ise Pochettino sakin bir tonla şunları söyledi: “İnancımızı sürdürmek istiyoruz. Kazanabileceğimize olan inancımızı ve çok sıkı çalışmamız gerektiğini. Yolumuzu gün be gün inşa ediyoruz. İyi bir performans sergilemek ve maçları kazanmak her şeyi kolaylaştırır diye düşünüyorum.”

Arjantinli teknik direktör, üçüncü turda Türkiye karşısında sahaya çıkacak kadroya ilişkin ayrıntılara girmekten kaçınarak şunları vurguladı: “Kararlarımız hakkında konuşmak için henüz erken. Tüm oyuncularımız sahaya çıkabilecek durumda. Kazanmak ve büyük hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak, isimler hakkında değil, takım hakkında konuşmalıyız.”

Başka bir konuya değinen Pochettino, maçları dört bölüme ayıran FIFA’nın uyguladığı dinlenme aralarını savundu ve şöyle konuştu: “Yaz ortasında, kavurucu güneş ve 30 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklar var. Bugün bu molayı vermek, her iki takımın da su içip keyifli bir maç sergilemeye devam edebilmesi açısından iyiydi. Bu gerekliydi," dedi; ancak bu önlem, reklam araları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Hatırlanacağı üzere, ABD milli takımı son 32 turuna yükselmeyi garantiledi ve grup aşamasının son turunda Türkiye ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Takım, ev sahipliği yaptığı turnuvada grup birinciliğini garantilemek ve konumunu güçlendirmek istiyor.