Mauricio Pochettino, Bruno Fernandes'in Sporting CP ile 2-2 berabere kaldıkları maçta iki gol atmasına rağmen kaptanın yeni sözleşme imzalayabileceği yönündeki iddiaları önemsemedi. Eski kulübüne karşı fileleri iki kez havalandıran Portekizli orta saha oyuncusunun teknik direktörü, yönetimle yapılacak görüşmelerden önce sahada sonuç almanın öncelikleri olduğunu vurguladı.

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Pochettino, Fernandes'in sözleşmesine ilişkin iddiaları yanıtladı

United'ın teknik direktörü, Fernandes'in sözleşmesinin uzatılması konusunda şu anda aktif bir görüşme yapılmadığını belirtti. Bu açıklama, oyuncunun kısa süre önce söylediklerinin ardından geldi . Fernandes, kendisine resmî bir teklif yapıldığını ancak takımın zor bir dönemden geçtiği sırada dikkatinin dağılmaması için bütün görüşmeleri askıya aldığını açıklamıştı. Lizbon'daki heyecan dolu Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuşan Arjantinli teknik direktör, kulübün önceliğinin oyuncuların sözleşmelerini yenilemek değil, ligde üst sıralara tırmanmak olduğunu belirtti.

O Jogo'nun aktardığına göre Pochettino, Sport TV'ye şöyle konuştu: O Jogo'nun aktardığı sözlerinde, "Bu konuda bir görüşme yok. Uzun yıllardır oynuyor ve bu sporu iyi anlıyor. Bu yüzden şimdi maç kazanmaya ve performansımızı geliştirmeye odaklanacağız," dedi.

Manchester United'ın kilit oyuncusuna büyük övgü

Jose Alvalade Stadı'ndaki beraberlikte Fernandes'in performansı öne çıktı. Adını duyurduğu kulübe karşı iki gol atan oyuncu, gollerini kutlamadı. Pochettino, bu geçiş döneminde soyunma odasında böylesine etkili bir ismin bulunmasının önemini vurgulayarak kaptanını övdü.

Teknik direktör, Portekizli millî oyuncuyu takımın geri kalanı için çıtayı belirlemeyi sürdüren "dünya çapında" bir yetenek olarak nitelendirdi. "Bruno bir yıldız, çok deneyimli ve olağanüstü bir oyuncu. O bizim kaptanımız ve maç kazanmamıza yardımcı olmak için gol atmaya devam etmesini umuyoruz," dedi.

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Lizbon'daki çalkantılı geceyi değerlendirdi

Estadio Jose Alvalade'deki maç, penaltılar, bir çim parçasının rol oynadığı tuhaf bir gol ve Suarez'in son dakikalardaki akrobatik vuruşuyla tam bir Şampiyonlar Ligi heyecanına sahne oldu. Pochettino, hücum futbolu oynayan iki takım arasındaki çekişmeli mücadeleye rağmen Portekiz'den üç puanla ayrılamadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.

Gelecek maçlar MUN Premier Lig 10:00 BRE

United'ın teknik direktörü, "Her Şampiyonlar Ligi maçı bazen kontrolden çıkabiliyor. Çok iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. İki takım da kazanmak istiyordu ve bence iyi bir karşılaşma izlettik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşündüğüm için hayal kırıklığıyla ayrıldık. Liverpool yenilgisinin ardından galibiyetlere ulaşma yolunda doğru yönde ilerlediğimizi hissetmek önemli," dedi.

Brentford maçı öncesinde baskı artıyor

United, cumartesi günü Old Trafford'da Brentford ile oynayacağı kritik maça hazırlanırken odağını hızla yeniden lig mücadelesine çevirmek zorunda. Bu karşılaşma, Pochettino'nun takımın başındaki ilk iç saha maçı olacak ve Arjantinli teknik direktör ilk galibiyetini almak istiyor. Ezeli rakip Liverpool karşısında ağır bir yenilgi alan, ardından Lizbon'da Sporting ile heyecanlı bir maçta 2-2 berabere kalan Pochettino, United'daki dönemine ivme kazandırmak ve artan baskıyı hafifletmek için üç puandan azının yeterli olmayacağını biliyor.