ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, forvet Christian Pulisic’in Seattle’da oynanacak 4. Grup’taki Avustralya ile yapılacak kritik maçta forma giyip giyemeyeceğinin hâlâ belirsiz olduğunu açıkladı.

Amerikalı forvet, geçen hafta Dünya Kupası'nın açılış maçında takımının Paraguay'ı 4-1 mağlup ettiği galibiyette kilit rol oynamış, ancak ilk yarıda baldırındaki sakatlık nedeniyle sahadan ayrılmıştı.

Pulisic bu hafta bireysel antrenmanlarına devam etti ve Pochettino, sağlık ekibiyle görüştükten sonra onun oynayıp oynamayacağına dair bir karar vereceğini belirtti.

Arjantinli teknik direktör, Avustralya maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: “Yarın oynayamazsa bir sonraki maçta sahada olacaktır. Christian muazzam bir çaba gösteriyor. Güçlü bir oyuncu ve harika bir zihniyete sahip; mümkün olan en kısa sürede hazır hale gelmek için olağanüstü bir çaba sarf ediyor.”

Avustralya'nın Türkiye'yi 2-0'lık skorla sürpriz bir şekilde mağlup etmesinin ardından, ABD ve Avustralya milli takımları D Grubu'nun liderliğini belirleyecek maça çıkacak. Bu maçta galip gelen takım, eleme turlarında daha kolay bir yol izlemek için büyük bir avantaj elde edecek.

ABD milli takımının Paraguay’a karşı aldığı büyük zafer taraftarları coşturdu, ancak Pochettino, Avustralya milli takımının oluşturduğu tehdit konusunda temkinli davrandı.

Pochettino şunları ekledi: “Onlar çok güçlü bir takım ve yaptıklarına gerçekten inanıyorlar, ancak onlarla rekabet edebilmek için biz de bu konsantrasyona ayak uydurmalıyız.”