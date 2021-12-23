Pochettino’nun, PSG’nin Lorient beraberliği ile ilgili yorumu: Mucize değil!

PSG, bu sezon uzatmalarda birçok maç kurtardı. Lyon ve Metz'i uzatma dakikalarında mağlup eden PSG, maçın sonunda Mauro Icardi'nin golüyle bu kez Lorient'in sahasında berabere kaldı. Ancak Mauricio Pochettino, PSG'nin şanslı olduğunu ve bu beraberliği hak etmediğini kabul etmeyi reddetti.

Pochettino ne söyledi?

Arjantinli teknik direktör maçın ardından Canal Plus'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Neden bir mucize olsun ki? Harika bir gol attık. Bence hak ettik. Çok fazla şansımız vardı. Rakibe saygı duymalısın. Herkes Lorient'e saygı duymalı. Şu anda 19. olabilirler ama ligi farklı bir konumda bitirebilirler. Bu takımı hafife alamazsınız. Oyuna iyi başladık ancak sonrasında geçişte oynamalarına izin verdik. Ligue 1 çok zor. Bugün kaybetmememiz önemli. Gelişmemiz gerekiyor. Üç günde bir oynuyoruz, bu da işleri zorlaştırıyor."

"Sonuçlar beklediğimiz gibi"

Mauricio Pochettino, basın toplantısında düşüncelerini paylaştı:

"İlk yarıya Icardi'nin yakaladığı fırsatla iyi bir başlangıç ​​yaptığımızı düşünüyorum. Bizim tarafımızda çok fazla hata ve yanlış anlama vardı. Kaybettiğimiz her top ile Lorient'e geçişlerde, hızlı hücumlarda tehlike yaratma olasılığı verdik. Başlangıçta oyuna hakim olarak topa sahip olmak istedik."

"Sonuçlarımız açısından, şu anda üç kulvarda da yarışıyoruz: Ligue 1, Coupe de France ve Şampiyonlar Ligi. Performans açısından hala arıyoruz. Bizim istediğimiz gibi oynayacak organizasyonu arıyoruz. Bu ilk dört aylık rekabet; yüksek oyun yoğunluğu ve çok seyahat ile aynı zamana denk geldi. Ayrıca, yapbozun parçalarının birbirini tamamlamasını bekledik ve birbirini tamamlamasını engelleyen koşullarla da karşılaştık. Herkes en iyi şekilde çalışıyor. Zamanla daha iyisini yapabiliriz ancak genel durum bizim istediğimize uygun” diye ekledi PSG'nin taktisyeni.

Her oyuncu kırmızı kart görebilir

Pochettino, Ramos'un devre arasında oyuna girip kırmızı kart görmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Onu oyuna aldım çünkü geride Marquinhos ve Kimpembe ile 3 stoperi geride bırakmak istedim. Bu durum, hücum şeklimizi değiştirdi ve Di Maria'ya solda daha fazla özgürlük verilmiş oldu. Öyle ki onun oyuna girmesiyle ikinci yarı iyi bir performans gösterdik. Kırmızı kart futbolda olan bir durum. Evde veya yedek kulübesinde otururken kırmızı kart göremezsiniz (gülüyor). Her oyuncunun başına gelebilir."

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