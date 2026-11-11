Pochettino'nun Manchester United'ı çalıştırmak için neden en doğru tercih olduğunu açıklayan 5 neden

Arjantinli Mauricio Pochettino, Manchester United'ın teknik direktörlüğünde Michael Carrick'in yerine geçecek en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor; haberler, ABD Millî Takımı'nın teknik direktörünün Old Trafford'da yeni bir deneyime açık olduğuna işaret ediyor.

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Carrick'in uluslararası ara döneminde görevinden ayrılmasına az bir zaman kala, Pochettino'nun Premier Lig'deki geçmiş tecrübesi, Tottenham ve Chelsea'deki deneyimleriyle birlikte, Manchester United yönetimini onu seçmeye itebilecek en öne çıkan faktörler arasında görünüyor.

"The Sun" gazetesi, Arjantinli teknik adamın bu görev için uygun kılan bir dizi özelliğe sahip olduğunu değerlendirerek, takımı doğru yola geri döndürmesine yardımcı olabilecek 5 nedeni sıralıyor.

Genç yeteneklerin gelişimi

Pochettino, oyuncuları geliştirme ve onlara daha üst seviyelere ulaşma fırsatı verme konusunda seçkin bir sicile sahip. Bu durum Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli ve Cole Palmer gibi isimlerle açıkça ortaya çıktı.

Palmer, Arjantinli teknik adamın kariyerine etkisinden söz ederek, Mart 2024'te İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bana kendi tarzımda oynama özgürlüğü verdi ve bu özgürlüğü sana vermesini seviyorum, çünkü potansiyelimi daha büyük ölçüde ortaya koyabildiğimi hissediyorum."

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Ve ekledi: "Bundan keyif alıyorum. Her gün seninle farklı konular hakkında konuşuyor, hepsi futbolla ilgili değil, hayatla da ilgili. Seni rahat hissettirmeyi ve sahip olduğun en iyiyi ortaya çıkarmaya çalışmayı iyi başarıyor."

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Son Heung-min ise, Pochettino'nun Tottenham'dan görevine son verilmesinin ardından şöyle dedi: "Bu adama ne kadar minnettar olduğumu anlatmaya gerek yok. Kelimeler ona olan takdirimi ifade etmekte yetersiz kalıyor. Sadece futbolda değil, hayatta da senden çok şey öğrendim."

Manchester United'da ise Pochettino, başında Kobbie Mainoo'nun geldiği, yanında Leny Yoro, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Carlos Baleba ve Amad Diallo'nun bulunduğu, gelişime açık bir dizi genç yetenek bulabilir.

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Soyunma odasına ruh kazandırmak

Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın ayrılışını izleyen yıllarda takım ruhu ve oyuncular arasındaki bütünlükle ilgili sorunlar yaşadı. Bu, Ralf Rangnick'in kulüpteki geçici görevinin sona ermesinin ardından daha önce dikkat çektiği bir noktaydı.

Alman teknik adam şunları söyledi: "Benim için en büyük hayal kırıklığı, oyunun çeşitli yönlerinde bize yardımcı olacak kolektif bir ruh geliştirememiş olmamız. Bu diğer takımlarda da oluyor, ama benim için en büyük sorun oydu."

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Gary Neville de daha önceki vesilelerle soyunma odasının içinden sızıntılar olduğuna işaret etmişti; takımın ise oyuncular ve teknik ekip arasındaki ilişkisini yeniden inşa etmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde.

Pochettino, oyuncularla ilişki kurmada farklı bir deneyime sahip; kişisel ve ailevi yönlere büyük önem veriyor ve rolü sahadaki teknik çalışmayla sınırlı kalmıyor.

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Palmer, eski hocasının kendisiyle ilişki kurma biçimi hakkında şöyle dedi: "Seninle her şey hakkında konuşuyor, mesela ailevi sorunlar gibi. Sahanın dışında ne olduğunu bildiğinde, bunun saha içinde sana etkisini anlayabileceğini düşünüyorum. Bu konuda gerçekten harika."

Dele Alli ise Pochettino'yu kendisiyle baba gibi ilişki kuran biri olarak tanımladı ve şunları ekledi: "Böyle bir hocayla çalıştığım için çok şanslıydım. Harika bir adamdı ve büyük bir tecrübeye sahipti. Aptalca davrandığımda beni çağırır ve benimle konuşurdu."

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Harry Kane de daha önce Arjantinli teknik adamın Tottenham içinde yarattığı atmosferden söz etmiş ve 2016 yılında şöyle demişti: "Hoca ailevi bir atmosfer ve oyuncular arasında bir kardeşlik yarattı."

Zorlu durumdaki kulüplerle çalışma tecrübesi

Pochettino'nun teknik direktörlük deneyimlerinin hepsi en iyi dönemlerini yaşayan kulüplerle olmadı; aksine zor koşullarda sorumluluğu üstlendi ve teknik ve moral sorunları yaşayan takımları yeniden inşa etmeyi başardı.

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Nitekim Tottenham'a geldiğinde takım, bir önceki teknik adam Tim Sherwood'un ayrılışının ardından çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Sherwood, Mart 2014'te Chelsea karşısında 4-0 yenilginin ardından oyuncularını eleştirmiş ve şöyle demişti: "Karakter eksikliği var, birçoğu birbirine fazla nazik davranıyor ve daha fazla cesaret göstermeniz gerekiyor."

Chelsea'de ise Pochettino, takımın on ikinci sırada tamamladığı zorlu bir sezonun ardından sorumluluğu üstlendi; önceki sezonun son 12 maçında yalnızca bir galibiyet almış ve ayrıca geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olmuştu.

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Her iki deneyimde de Arjantinli teknik adam, farklı kişilikleri yönetmek ve fikirlerini yeniden takıma kabul ettirmek için çalıştı.

Tottenham ile, 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak takımı Premier Lig dönemindeki en iyi sırasına taşıdı; ayrıca onunla 2019'da Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı.

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Chelsea ile ise zorlu başlangıcı aşmayı ve sezonu Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandıran sıralar içinde tamamlamayı başardı; bununla eş zamanlı olarak Cole Palmer'ı geliştirdi ve onu takımın en öne çıkan yıldızlarından birine dönüştürdü.

İngiliz medyasıyla iyi ilişkisi

Medya baskısı, kulübe yönelik olağanüstü ilgi ve kararlarıyla sonuçları hakkında yorum yapan seslerin çokluğu göz önüne alındığında, herhangi bir Manchester United teknik adamının karşılaştığı en öne çıkan zorluklardan biri olarak kabul ediliyor.

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Ruben Amorim, Aralık 2025'te, bazı eski oyuncuların takımın durumunu değerlendirmeye müdahalesinden şikâyet etmiş ve şöyle demişti: "Bazen tüm bilgilere sahip olmuyorlar ve Manchester United'a, takımın her zaman kazandığı, burada yaşadıkları dönemin ölçütleriyle bakıyorlar. Bu yüzden kulüplerini bu durumda görmek onlar için zor oluyor."

Erik ten Hag de geçen ay eski oyuncuların rolünden söz etmiş ve onların yalnızca eleştirmekle yetinmek yerine kulübe ve oyunculara yardım edebileceklerini belirtmişti.

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Buna karşılık, Pochettino İngiliz basınıyla iyi bir ilişkiye sahip ve daha önce Gary Neville'in sunduğu "Stick to Football" programına çıkmıştı.

Neville, ocak ayında Amorim'in halefi aranırken, Arjantinli teknik adamı Manchester United'ın başına geçmek için uygun gördüğü isimler arasına Thomas Tuchel ve Carlo Ancelotti'nin yanında koymuştu.

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Neville, yeni teknik adamda bulunması gereken bir dizi ölçüt belirlemişti; bunların arasında medya, soyunma odası ve kulüp sahipleriyle ilişki kurabilme yeteneği, taraftarların keyif aldığı bir futbol sunmak ve ayrıca Şampiyonlar Ligi ile büyük maçlarda tecrübe sahibi olmak yer alıyordu.

Rashford'un kariyerini yeniden canlandırmak

Pochettino'nun Marcus Rashford'un en iyi seviyesini geri kazandırabilme yeteneği, Manchester United içinde ilgi uyandıran en öne çıkan dosyalardan biri olabilir; özellikle İngiliz oyuncu, takımın planlarına geri dönüşünün ardından şimdiye kadar kendisinden beklenen performansı ortaya koyamamışken.

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29 yaşındaki Rashford, bu sezon Old Trafford'da yeniden ilgi odağına döndü; bu dönemden önce 18 ay boyunca kulüpten uzak kalmış ve bu süreçte Aston Villa ve Barcelona'yla iki kiralık deneyim yaşamıştı.

Sahip olduğu yeteneğe rağmen Rashford, bu sezonki sekiz maçlık katılımında ne gol attı ne de asist yaptı; ayrıca geçen ay Leeds karşısında yedek kulübesinde oturdu, ardından kalça bölgesindeki bir sorun nedeniyle sonraki maçlardan uzak kaldı.

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Rashford, Manchester United A takımıyla 138 gole ulaşan bir gol siciline sahip ve bu durum, eski seviyesini geri kazanmasını kulüp için önemli bir hedef kılıyor.

Pochettino, 2022 yılında kendisini daha önce övmüş olduğundan, bu konuda ona yardım edebilecek biri olabilir. O zaman şöyle demişti: "Rashford'u her zaman sevdim ve harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."

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Ve ekledi: "İhtiyacı olan tek şey, en üst seviyeye ulaşması için özgüven ve kendine inanç. Yetenek onda mevcut."