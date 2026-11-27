Eski Manchester United orta saha oyuncusu Paul Pogba, eski kulübüne geçmişteki başarılarına takılıp kalmayı bırakması çağrısında bulundu. Mauricio Pochettino yönetiminde kabus gibi bir başlangıç yapan Manchester United'ın yeniden zirveye çıkış yolunun kuzey Londra'dan geçtiğine inanıyor.

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Old Trafford'daki kriz teknik direktör değişikliğini getirdi

Manchester United, Premier Lig'de 11 maçta topladığı sekiz puanla 19. sırada ve sezonun başında kümede kalma mücadelesinin içinde. Son iki sezonda kupa kazanamayan kulüp, Michael Carrick'in görevine son verdi . Karar, millî maç arasında alındı.

Pochettino, takımı hızla toparlamak için göreve geldi ancak ilk maçında Liverpool'a 4-0 yenildi. Takımı çarşamba gecesi Sporting deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 berabere kalarak sınırlı da olsa gelişme gösterdi.

Pogba, Pochettino'ya destek verdi ve sabır istedi

Pogba, talkSPORT'a yaptığı açıklamada Pochettino'nun göreve getirilmesini desteklerken Carrick'e de üzüldüğünü söyledi. Kadronun bir başka hızlı çözümden ziyade kulüp içinde istikrara ihtiyaç duyduğunu savundu.

Pogba, “Pochettino'nun oraya gitmesine sevindim çünkü onun harika bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Michael Carrick için de üzgünüm çünkü kendini gösterip kanıtlamak için yeterince zamanı olduğunu düşünmüyorum” dedi. “Ama bence bu takıma zaman tanımamız gerekiyor. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda taraftar olduğunu biliyoruz. Hepimiz Manchester United'ın kazanmasını istiyoruz ve hepimiz teknik direktörü değiştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

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“Bu takım hakkında düşündüğüm şu, ben de oradaydım: Zamana ihtiyacınız var, içerideki sorunları çözmeniz gerekiyor. Herkes aynı noktada olmalı ve teknik direktöre yapmak istediklerini hayata geçirmesi için zaman tanımalı. Oyuncular da iyi performans göstermeli, teknik direktörü anlamalı. Böylece Arsenal gibi bir yere varabilirler.”

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Arsenal'in yeniden yapılanması neden örnek olabilir?

Pogba, Mikel Arteta'nın Arsenal'deki yeniden yapılanmasını eski kulübü için bir model olarak gösterdi. Arsenal, Thierry Henry dönemindeki zirvesinin ardından uzun süre şampiyonluk kazanamadı, sonra yeniden şampiyonluk yarışına döndü.

Pogba, “Arsenal, Thierry Henry ile harika bir dönem geçirdi. Harika bir [dönem] yaşadılar, Şampiyonlar Ligi finaline çıktılar, Premier Lig'i kazandılar. Sonra yeniden kazanmaları [uzun] zaman aldı. Arsenal'in Premier Lig'i son kez kazanmasından bu yana kaç yıl geçti?” dedi. “Ama baskı çok daha azdı. Büyük bir kulüp olduğunu biliyorum, Manchester United'dan bahsediyoruz. Arsenal'in zirveye dönüş yolunu kendisinin çizmesine izin verdiler.

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“Manchester United'ın ihtiyacı olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Onlardan, eskiden oldukları takım gibi bahsetmeyi bırakmalıyız. Onlara saygı duymalı, yeniden gelişip zirveye dönmelerine izin vermelisiniz.”

Tehlikeden uzaklaşmak için zorlu bir yol

Pochettino, ligde 11 maçta yalnızca sekiz puan toplayan takımını hızla düşme hattından çıkarmak zorunda. Fikirlerini sahaya yansıtmaya ve geçmiş beklentilerin yükü olmadan iki sezonluk kupa hasretini bitirmeye çalışırken çarşamba günü Sporting karşısında Şampiyonlar Ligi'nde alınan beraberliğin üzerine koyması büyük önem taşıyacak.