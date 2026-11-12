Pochettino'nun aksine: Tuchel, İngiltere ile geleceğini net sözlerle belirledi

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, en azından 2028 Avrupa Uluslar Kupası finallerine kadar İngiltere ile görevine devam etme konusundaki kararlılığını teyit etti ve önümüzdeki dönemde büyük kulüplerden birinden teklif alsa dahi görevinden ayrılmayı düşünmediğini vurguladı.

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Alman teknik direktör aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'ndaki görevinin sona ermesinin ardından kulüp çalıştırmaya geri dönme arzusunu ortaya koydu; bu da milli takımlarla edindiği mevcut deneyiminin teknik direktörlük kariyerinde nihai bir dönüşüm anlamına gelmediğine işaret ediyor.

Tuchel'in açıklamaları, Arjantinli Mauricio Pochettino'nun önümüzdeki günlerde ayrılması beklenen Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın başına geçmeye yaklaştığına dair konuşmaların gölgesinde geldi. ABD Milli Takımı'nın teknik direktörünün sözleşmesinde 7 milyon sterlin değerinde bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

Ancak Tuchel, durumunun tamamen farklı olduğunu açıklayarak İngiltere Milli Takımı'ndan ayrılmasına imkân tanıyan bir serbest kalma bedelinin bulunmadığını vurguladı.

Tuchel, İngiliz "Sky Sports" ağının yayımladığı açıklamalarda şunları söyledi: "Serbest kalma bedeli yok, buna yönelik herhangi bir niyet de yok. Sözleşmeyi imzaladım ve Avrupa Şampiyonası'na kadar kalmak istiyorum. EURO'yu oynamak istiyorum. Hâlâ tamamlamadığımız şeyler var."

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EURO 2028'den önce büyük bir kulübün kendisine teklif getirmesi durumunda İngiltere Milli Takımı'ndan ayrılmasının tamamen imkânsız olup olmadığı sorulduğunda ise Alman teknik direktör, "Evet, öyle düşünüyorum" yanıtını verdi.

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Tuchel: Uluslar Ligi'ni ve EURO'yu kazanmak istiyorum

Tuchel, görevi devraldığından bu yana İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırıyor ve takımla birlikte ABD'de düzenlenen son Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşmayı başardı; ardından Arjantin karşısında acı bir yenilgi aldı.

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'nın ardından Uluslar Ligi'nde dört maçta üç galibiyet elde etti; bunların arasında Hırvatistan'a karşı alınan 7-0'lık büyük galibiyet de yer alıyor. Böylece takım, turnuvadaki yolculuğunu güçlü bir şekilde sürdürdü.

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Üç Aslanlar, Avrupa Uluslar Ligi grup aşamasının beşinci haftası kapsamında bu akşam Perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Tuchel, mevcut grupla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Elimdeki oyuncu grubunu seviyorum, teknik ekibi seviyorum ve bana güvenen, çalışma şeklimizden memnun olan yöneticilerim var."

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Şöyle devam etti: "Bu benim için çok şey ifade ediyor ve bunun kıymetini çok iyi biliyorum, bu yüzden iyi bir yerdeyim. Dediğim gibi, oyuncuları seviyorum. Takımımın oyuncularını özlüyorum, takımımı özlüyorum, yıl içinde yer almadığım 50 maçı özlüyorum, ama Uluslar Ligi'ni kazanmak için can atıyorum, EURO'yu oynamak ve onu kazanmaya çalışmak için can atıyorum."

Tuchel kulüplere dönmeyi planlıyor

İngiltere Milli Takımı'na bağlılığını vurgulamasına rağmen Tuchel, milli takımdaki görevinin sona ermesinin ardından kulüp çalıştırmaya geri dönme arzusunu gizlemedi.

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Daha önce Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'i çalıştıran teknik direktör şunları söyledi: "Evet, kesinlikle. Dediğim gibi, 50 maçı özlüyorum. Her şeyin bittiği o son dakikaları özlüyorum. Bitiş düdüğünden iki dakika önce çıkarsın ve bunlar en güzel iki dakikadır; her şey bitmiştir, tıklım tıklım dolu bir stattasın, ışıklar yanıyordur, büyük bir heyecan hissedersin ve tüm bunların bir parçası olursun."

Şöyle ekledi: "İşte bu iki dakika, ne kadar şanslı ve minnettar olduğumu bir ölçüde fark etmemi sağlıyor, sonra bitiş düdüğü çalıyor, tünele geri dönüyorsun ve takımın için maçı kazanmaya çalışıyorsun. Ve bunu her dört günde bir yapıyorsun."

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Tuchel, İngiltere'nin Uluslar Ligi finaline ev sahipliği yapmasına dair ipucu verdi

Tuchel ayrıca İngiltere Futbol Federasyonu'nun Uluslar Ligi finaline ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunma ihtimalinden de söz etti; Alman teknik direktörün memnuniyetle karşıladığı bir fikir.

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Şöyle konuştu: "Uluslar Ligi finalinin nerede oynanacağını henüz bilmiyoruz. İngiltere Federasyonu'nun ev sahipliği için başvuruda bulunma seçeneği var."

Tuchel, turnuva maçlarını İngiltere'de oynamanın, özellikle yerli taraftarlardan beklenen baskı göz önüne alındığında, İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı EURO 2028 öncesinde önemli bir sınav teşkil edebileceği görüşünde.

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Şöyle açıkladı: "Bu oyuncu grubunun, antrenmanlarda ortaya koyduklarını maçlara aktarmakta yaşadığı zorluktan daha önce konuşmuştuk. İngiltere'yi çalıştıran başka teknik direktörler de milli takım formasının ağırlığından söz etmişti."

Şöyle devam etti: "Avrupa Şampiyonası kendi sahamızda olacak ve bu turnuvayla bağlantılı baskılar kendine özgü olacak. Kendi taraftarlarımız önünde oynamak adeta bir prova niteliğinde."

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Şöyle ekledi: "Uluslar Ligi genel olarak bize yardımcı oluyor. Finalin burada oynanması harika olurdu, ama önce finale ulaşmamız gerekiyor."

İngiltere şu anda üçüncü grupta ikinci sırada yer alıyor; liderliği elinde tutan İspanya'nın üç puan gerisinde, üçüncü sıradaki Hırvatistan'ın ise altı puan önünde bulunuyor. Böylece bir sonraki Uluslar Ligi finallerine katılmak adına iyi bir konumda görünüyor.